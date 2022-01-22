https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/sivkov-obyasnil-smysl-rossiyskikh-raket-v-sluchae-ikh-razmescheniya-na-kube-i-v-venesuelle-1037234996.html

Сивков объяснил смысл российских ракет, в случае их размещения на Кубе и в Венесуэлле

Сивков объяснил смысл российских ракет, в случае их размещения на Кубе и в Венесуэлле

Размещая ракеты в Латинской Америке, Москва окажет серьезное политическое давление на американскую элиту, считает заместитель президента Российской академии... 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T16:00+0300

2022-01-22T16:00+0300

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Сивков объяснил смысл российских ракет на Кубе и в Венесуэлле, в случае их размещения там Сивков объяснил смысл российских ракет на Кубе и в Венесуэлле, в случае их размещения там

По словам Сивкова, российские ракеты на Кубе и в Венесуэле - это всего лишь симметричная угроза, и преимущества их размещения - в малом подлетном времени: достаточно 5-8 минут. "Ведь если США смогут нанести первый удар в Восточной Европе, то и мы тоже", - сказал он. Почему активность НАТО достигла уровня времен холодной войны? Как альянс все еще рассчитывает "додавить Россию"? Почему голос Эстонии равен нулю, а Польша хоть и имеет вес, но незначительный? Об этом, а еще о космических войнах рассказал Сивков на ютуб – канале "Sputnik на русском".

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россия, латинская америка, нато, ракеты, подкасты, аудио