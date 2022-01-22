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Сивков объяснил смысл российских ракет, в случае их размещения на Кубе и в Венесуэлле
Сивков объяснил смысл российских ракет, в случае их размещения на Кубе и в Венесуэлле
Размещая ракеты в Латинской Америке, Москва окажет серьезное политическое давление на американскую элиту, считает заместитель президента Российской академии... 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T16:00+0300
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Сивков объяснил смысл российских ракет на Кубе и в Венесуэлле, в случае их размещения там
Сивков объяснил смысл российских ракет на Кубе и в Венесуэлле, в случае их размещения там
По словам Сивкова, российские ракеты на Кубе и в Венесуэле - это всего лишь симметричная угроза, и преимущества их размещения - в малом подлетном времени: достаточно 5-8 минут. "Ведь если США смогут нанести первый удар в Восточной Европе, то и мы тоже", - сказал он. Почему активность НАТО достигла уровня времен холодной войны? Как альянс все еще рассчитывает "додавить Россию"? Почему голос Эстонии равен нулю, а Польша хоть и имеет вес, но незначительный? Об этом, а еще о космических войнах рассказал Сивков на ютуб – канале "Sputnik на русском".
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Сивков объяснил смысл российских ракет, в случае их размещения на Кубе и в Венесуэлле
16:00 22.01.2022 (обновлено: 16:23 22.01.2022)
Размещая ракеты в Латинской Америке, Москва окажет серьезное политическое давление на американскую элиту, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
По словам Сивкова, российские ракеты на Кубе и в Венесуэле - это всего лишь симметричная угроза, и преимущества их размещения - в малом подлетном времени: достаточно 5-8 минут. "Ведь если США смогут нанести первый удар в Восточной Европе, то и мы тоже", - сказал он.
Почему активность НАТО достигла уровня времен холодной войны? Как альянс все еще рассчитывает "додавить Россию"? Почему голос Эстонии равен нулю, а Польша хоть и имеет вес, но незначительный? Об этом, а еще о космических войнах рассказал Сивков на ютуб – канале "Sputnik на русском"
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