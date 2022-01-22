https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/stoimost-bitkoina-bet-iyulskiy-minimum-1037249625.html

Стоимость биткоина бьет июльский минимум

Стоимость биткоина бьет июльский минимум

Ниже отметки в 35 тысяч долларов биткоин опустился впервые с июля 2021 года. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T18:15+0300

2022-01-22T18:15+0300

2022-01-22T18:48+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Стоимость биткоина падает более чем на 9% в субботу днем, в ходе торгов показатель опускался ниже отметки в 35 тысяч долларов впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9% — до 34,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

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экономика, в мире, рынок криптовалюты