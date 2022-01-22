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Стоимость биткоина бьет июльский минимум
Стоимость биткоина бьет июльский минимум
Ниже отметки в 35 тысяч долларов биткоин опустился впервые с июля 2021 года. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T18:15+0300
2022-01-22T18:15+0300
2022-01-22T18:48+0300
экономика
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рынок криптовалюты
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Стоимость биткоина падает более чем на 9% в субботу днем, в ходе торгов показатель опускался ниже отметки в 35 тысяч долларов впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9% — до 34,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
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экономика, в мире, рынок криптовалюты
Стоимость биткоина бьет июльский минимум
18:15 22.01.2022 (обновлено: 18:48 22.01.2022)
Ниже отметки в 35 тысяч долларов биткоин опустился впервые с июля 2021 года.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Стоимость биткоина падает более чем на 9% в субботу днем, в ходе торгов показатель опускался ниже отметки в 35 тысяч долларов впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин днем 22 января падал в цене на 8,9% — до 35,4 тысячи долларов.
Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9% — до 34,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.