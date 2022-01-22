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Война и мир Валентины Шульгиной: история длиной в 100 лет
11:23 22.01.2022 (обновлено: 13:05 22.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Валентина Шульгина – ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве.
22 января Валентине Ефимовне исполнилось 100 лет. Sputnik поздравил именинницу с днем рождения и попытался разузнать, в чем секрет долголетия.
Асмат Цвижба, Sputnik
Следы войны
Хрупкая седовласая Валентина Ефимовна нас уже ждала и попросила дочь вытащить из шкафа китель с наградами. На груди красуются две Красные звезды. Ветеран передвигается уже не так уверенно, но глаза еще выдают живой интерес к собеседникам.
© Sputnik / Томас Тхайцук Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
© Sputnik / Томас Тхайцук
- Как чувствуете себе, Валентина Ефимовна, - начинаю диалог я.
- Да, вроде, уже ничего, а то совсем без сознания была. Это у меня все контузия, дала о себе знать. Решила надо мной поиздеваться через столько лет.
Контузию Шульгина получила в битве под Сталинградом. Туда ее 19-летнюю выпускницу Томского мединститута отправили вместе с другими медиками. Валентину назначили командиром санитарного взвода.
© Foto / из личного архива Валентины ШульгинойВетеран ВОВ Валентина Шульгина
Ветеран ВОВ Валентина Шульгина
© Foto / из личного архива Валентины Шульгиной
Эти дни, по словам ветерана, в памяти отчетливы до сих пор. Вспоминать о них вовсе не хочется. Однажды ей пришлось вынести с поля боя 120 раненых, а вместе с ними и оружие.
После освобождения Сталинграда взвод отправили на Курско-Орловскую дугу. Там, по словам Валентины, было потеряно 19 девушек.
Затем была Белоруссия, Польша, Кенигсберг и, наконец, Берлин. Валентине даже посчастливилось оставить свою подпись на стене Рейхстага, чем она очень гордится.
"Жили и трудились"
Но война для юного фельдшера с победой Красной Армии не закончилась.
"Уже всех демобилизовали, а мы все сидим и ждем. Одной ночью нас загрузили в теплушки и повезли куда-то", - рассказывает ветеран.
Так Валентина оказалась в Японии, где война уже была не в активной фазе, но все же продолжалась. После девушку занесло в Порт-Артур, где она встретила своего будущего мужа, который служил на подводной лодке атомщиком. В городе пара прожила до 1953 года, когда, наконец, смогла демобилизоваться. Тогда супруги и переехали в Абхазию.
© Sputnik Томас Тхайцук
"Ах, какая была жизнь, какие люди. Последнее делили. А сейчас лежу, никто из знакомых даже не пришел проведать", - поделилась с нами женщина.
Валентина Ефимовна призналась, что пишет мемуары и хочет, чтобы после смерти кто-то их увидел. Женщина даже пишет стихи. Правда, с нами поделилась немного печальным.
Уходят старики, уходят
Как отцветают верхние цветы
На тихой пристани покой находят
Устав от этой мерзкой суеты
Нам старикам уж ничего не мило
Ни дом родной, ни берег у реки
Нас не пугает даже страшная могила
Устали мы от жизни старики
Но лишь одно тревожит сердце болью
Ведь мы стареем каждый день и час
А у молодых не хватает времени – чтобы побеспокоиться о нас.
- Как думаете, Валентина Ефимовна, хорошую вы жизнь прожили?
- Да, хорошую. Были трудности, а все равно жили. Жили и трудились. Тихонечко жизнь прошла. Никому плохого не сделала, главное.
- А как дожить до 100 лет?
- Надо трудиться, быть упертым, добиваться всего, чего хочешь. Будущее за молодыми.
© Sputnik / Томас Тхайцук Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несмотря на свой возраст, Валентина Ефимовна без дела сидеть не привыкла. Дочери еле удалось уговорить ее на время переехать. Женщина живет одна и занимается хозяйством. Ветеран горюет, что сейчас не может копаться в своем любимом огороде, где растит помидоры, огурцы и даже киви.
"Не брошу огород, буду жива, буду копаться в нем",- заявляет она.
К обычному ритму жизни Шульгина планирует вернуться уже в марте. Скромно добавляет, "если доживу".