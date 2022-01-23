https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/aeroport-krasnodara-ostanetsya-zakrytym-do-1300-voskresenya-1037254271.html

Аэропорт Краснодара останется закрытым до 13:00 воскресенья

Аэропорт Краснодара останется закрытым до 13:00 воскресенья

В субботу аэропорта Краснодара из-за сильного снегопада закрывался с 4:00 до 14:30. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

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россия

краснодар

непогода

аэропорт

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Аэропорт Краснодара ночью был закрыт из-за снегопада до 13:00 воскресенья, отменены 16 рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.В воскресенье снегопад продолжился, и воздушная гавань вновь сообщила, что вынуждена ограничить свою работу."Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5-ти утра, а в последствии до 10.30 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов", - говорится в сообщении.Накануне вечером оперштаб Кубани со ссылкой на региональный главк МЧС сообщил, что на территории края продолжают действовать экстренные и штормовые предупреждения. Прогнозируют сильные осадки: дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, подъем уровня рек и лавиноопасность в горах Краснодарского края. В 34 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/mezhdunarodnyy-aeroport-krasnodara-zakryli-iz-za-snegopada-1037244483.html

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россия, краснодар, непогода, аэропорт