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https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/aeroport-krasnodara-vozobnovil-rabotu-1037258529.html
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил работу
За прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать 26 рейсов. Четыре рейса ушли... 23.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Аэропорт Краснодара возобновил работу, приостановленную из-за сильного снегопада. "Сейчас идет регистрация на рейсы", — заявили в пресс-службе авиаузла.По прогнозам метеорологов, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.
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краснодар, россия, снег, непогода, аэропорт

Аэропорт Краснодара возобновил работу

16:50 23.01.2022
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Российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
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За прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать 26 рейсов. Четыре рейса ушли на запасные аэродромы.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Аэропорт Краснодара возобновил работу, приостановленную из-за сильного снегопада.
"Сейчас идет регистрация на рейсы", — заявили в пресс-службе авиаузла.
По прогнозам метеорологов, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.
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