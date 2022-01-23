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Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил работу
За прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать 26 рейсов. Четыре рейса ушли... 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T16:50+0300
2022-01-23T16:50+0300
2022-01-23T16:50+0300
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аэропорт
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Аэропорт Краснодара возобновил работу, приостановленную из-за сильного снегопада. "Сейчас идет регистрация на рейсы", — заявили в пресс-службе авиаузла.По прогнозам метеорологов, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
краснодар, россия, снег, непогода, аэропорт
Аэропорт Краснодара возобновил работу
За прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать 26 рейсов. Четыре рейса ушли на запасные аэродромы.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Аэропорт Краснодара возобновил работу, приостановленную из-за сильного снегопада.
"Сейчас идет регистрация на рейсы", — заявили в пресс-службе авиаузла.
По прогнозам метеорологов, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.