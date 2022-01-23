https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/aeroport-krasnodara-vozobnovil-rabotu-1037258529.html

Аэропорт Краснодара возобновил работу

Аэропорт Краснодара возобновил работу

За прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать 26 рейсов. Четыре рейса ушли... 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T16:50+0300

2022-01-23T16:50+0300

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краснодар

россия

снег

непогода

аэропорт

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Аэропорт Краснодара возобновил работу, приостановленную из-за сильного снегопада. "Сейчас идет регистрация на рейсы", — заявили в пресс-службе авиаузла.По прогнозам метеорологов, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.

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краснодар, россия, снег, непогода, аэропорт