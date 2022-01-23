https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/dopolnitelnoe-vremya-arshba-o-porazheniyakh-v-sporte-i-nastroe-posle-nikh-1037258080.html

Дополнительное время: Аршба о поражениях в спорте и настрое после них

Дополнительное время: Аршба о поражениях в спорте и настрое после них

Игрок футбольного клуба "Нарт", тренер Академии футбола Unity Асхат Аршба в эфире радио Sputnik поделился своим опытом о том, как справляться с поражениями в... 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T18:10+0300

2022-01-23T18:10+0300

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Дополнительное время: Аршба о поражениях в спорте и настрое после них Дополнительное время: Аршба о поражениях в спорте и настрое после них

Каждый спортсмен нацелен на победу и хочет выиграть в том или ином виде спорта, а поражения заставляют задуматься о том, что было сделано не так, считает футболист Асхат Аршба."Я думаю, что после поражения начинается прогрессирование, потому что начинаешь думать, что сделал не так, почему не получилось…А касательно переживаний, вспомнил сейчас цитату, которую видел на просторах интернета, что спортсмен во время поражения чувствует себя так, будто к его лбу приставили пистолет. Кого-то мотивирует поражение, а кто-то начинает сдаваться…Когда я проигрываю, я могу сесть и поговорить с собой наедине... Поддержка со стороны она важна, конечно, но главное, что происходит у тебя внутри, как ты можешь помочь сам себе", - сказал Аршба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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