Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
Заслуженному художнику Абхазии Сергею Габелия исполнилось бы сегодня 82 года. Родился он в высокогорном селе Гупе Очамчырского района. Его мать Венера Матуа искусно ткала и пряла, вышивала растительные орнаменты, и маленькому Сергею запомнились ее причудливые узоры. Возможно, творчество матери повлияло на выбор его профессии.
Заслуженному художнику Абхазии Сергею Габелия исполнилось бы сегодня 82 года. Родился он в высокогорном селе Гупе Очамчырского района. Его мать Венера Матуа искусно ткала и пряла, вышивала растительные орнаменты, и маленькому Сергею запомнились ее причудливые узоры. Возможно, творчество матери повлияло на выбор его профессии.
Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений. В картине "Трудовая семья" художник воспевает повседневную красоту крестьянской жизни.
Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений. В картине "Трудовая семья" художник воспевает повседневную красоту крестьянской жизни.
В 1960 – 1966 годы Габелия – студент Тбилисской академии художеств. На 3-м курсе он был закреплен за мастерской известного грузинского художника Уча Джапаридзе.
В 1960 – 1966 годы Габелия – студент Тбилисской академии художеств. На 3-м курсе он был закреплен за мастерской известного грузинского художника Уча Джапаридзе.
Сергей Габелия – народный художник. Его произведения близки и понятны всем людям. Будучи скромным и очень требовательным к себе, он считал, что время для его персональной выставки еще не настало. И, к сожалению, как при жизни, так и потом она так и не состоялась.
Сергей Габелия – народный художник. Его произведения близки и понятны всем людям. Будучи скромным и очень требовательным к себе, он считал, что время для его персональной выставки еще не настало. И, к сожалению, как при жизни, так и потом она так и не состоялась.
"Я восхищаюсь картинами Сергея с большими многофигурными композициями, их писать не так легко. Он великолепно владел секретом композиции. Его работы не вымученные, не выжатые, они написаны с любовью. Я отмечу еще одну отличительную деталь. Я не раз наблюдала, как он писал. В конце работы он брал чистую черную краску и использовал для контуров и пятен. Он наносил как бы последний штрих, привнося оживление и законченность своему художественному замыслу", – говорит о творчестве художника известный абхазский график Зоя Джинджолия.
"Я восхищаюсь картинами Сергея с большими многофигурными композициями, их писать не так легко. Он великолепно владел секретом композиции. Его работы не вымученные, не выжатые, они написаны с любовью. Я отмечу еще одну отличительную деталь. Я не раз наблюдала, как он писал. В конце работы он брал чистую черную краску и использовал для контуров и пятен. Он наносил как бы последний штрих, привнося оживление и законченность своему художественному замыслу", – говорит о творчестве художника известный абхазский график Зоя Джинджолия.
"Автопортрет" Габелия начала 1980-х годов, в котором художник на пороге зрелого возраста в темно-синем берете, который напоминает времена Рембрандта. Рядом, конечно же, кисти и краски.
"Автопортрет" Габелия начала 1980-х годов, в котором художник на пороге зрелого возраста в темно-синем берете, который напоминает времена Рембрандта. Рядом, конечно же, кисти и краски.
Работая в пейзажном жанре, художник развивает традиции реалистического пейзажа в современной трактовке. В пейзажах "Ажара", "Гора Гуп", "Ауадхара" он воссоздает поэтический облик горной Абхазии.
Работая в пейзажном жанре, художник развивает традиции реалистического пейзажа в современной трактовке. В пейзажах "Ажара", "Гора Гуп", "Ауадхара" он воссоздает поэтический облик горной Абхазии.
Портрет "Пимба Трапш", в котором художник раскрывает душу старой женщины, пребывающей в глубоких страданиях. Трагический образ матери построен на резких контрастах света и тени с использованием белого фона бумаги.
Портрет "Пимба Трапш", в котором художник раскрывает душу старой женщины, пребывающей в глубоких страданиях. Трагический образ матери построен на резких контрастах света и тени с использованием белого фона бумаги.
Картина "Прибалтика". Сергей много путешествовал и отовсюду привозил работы.
Картина "Прибалтика". Сергей много путешествовал и отовсюду привозил работы.
Новый Афон. Художник Сергей Габелия.
Новый Афон. Художник Сергей Габелия.
Портрет народного сказителя Абхазии "Кастей Арстаа".
Портрет народного сказителя Абхазии "Кастей Арстаа".
Многим было бы интересно видеть работы Габелия в Выставочном зале Союза Художников Абхазии, погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.
Многим было бы интересно видеть работы Габелия в Выставочном зале Союза Художников Абхазии, погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.
"Он старался как можно больше писать об Абхазии, он посвятил много полотен махаджирам, у него прекрасные пейзажи. Он не фокусничал, а писал с натуры и по-своему воспевал то, что увидел", – сказал художник Хута Авидзба, отзываясь о Габелия.
"Он старался как можно больше писать об Абхазии, он посвятил много полотен махаджирам, у него прекрасные пейзажи. Он не фокусничал, а писал с натуры и по-своему воспевал то, что увидел", – сказал художник Хута Авидзба, отзываясь о Габелия.
Со студенческих лет Сергей Габелия принимал участие в выставках Союза художников Абхазии, выставлялся в Москве, в Берлине (Германия), Нысе (Польша), в Генуе (Италия).
Со студенческих лет Сергей Габелия принимал участие в выставках Союза художников Абхазии, выставлялся в Москве, в Берлине (Германия), Нысе (Польша), в Генуе (Италия).
Сергей Габелия – автор многих портретов. Он ездил по абхазским селам, делал зарисовки. Его натурные рисунки отличаются точностью и достоверностью и поэтому послужили основой для создания ряда ценных портретов.
Сергей Габелия – автор многих портретов. Он ездил по абхазским селам, делал зарисовки. Его натурные рисунки отличаются точностью и достоверностью и поэтому послужили основой для создания ряда ценных портретов.
Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений.
Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений.
Сергей Габелия ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.
Сергей Габелия ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.
Говоря о творчестве Габелия, необходимо отметить его стремление к реализму. Художник любил работать над историческими и бытовыми картинами с многофигурными композициями. Габелия оставил много замечательных портретов, пейзажей и натюрмортов.
Говоря о творчестве Габелия, необходимо отметить его стремление к реализму. Художник любил работать над историческими и бытовыми картинами с многофигурными композициями. Габелия оставил много замечательных портретов, пейзажей и натюрмортов.
Над темой махаджирства Сергей Габелия начал работать еще в студенческую пору. Его дипломное произведение "Махаджиры" (1966 год, холст, масло) написано под влиянием западных мастеров ХIХ века. Более глубокой и проникновенной стала работа "Махаджирство" (1974 год, холст, масло).
Над темой махаджирства Сергей Габелия начал работать еще в студенческую пору. Его дипломное произведение "Махаджиры" (1966 год, холст, масло) написано под влиянием западных мастеров ХIХ века. Более глубокой и проникновенной стала работа "Махаджирство" (1974 год, холст, масло).