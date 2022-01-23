Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия

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"Я восхищаюсь картинами Сергея с большими многофигурными композициями, их писать не так легко. Он великолепно владел секретом композиции. Его работы не вымученные, не выжатые, они написаны с любовью. Я отмечу еще одну отличительную деталь. Я не раз наблюдала, как он писал. В конце работы он брал чистую черную краску и использовал для контуров и пятен. Он наносил как бы последний штрих, привнося оживление и законченность своему художественному замыслу", – говорит о творчестве художника известный абхазский график Зоя Джинджолия.