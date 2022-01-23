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Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
Заслуженному художнику Абхазии, человеку, возглавлявшему Союз художников республики на протяжении двадцати с лишним лет, Сергею Габелия 23 января исполнилось... 23.01.2022, Sputnik Абхазия
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Предлагаем посмотреть работы Габелия и погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.Сергей Габелия родился 23 января 1939 года в селе Гуп Очамчырского района. Учился на отделении живописи Тбилисской государственной академии художеств (1961-1966 годы).Он ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.
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культура, фото , абхазия, художники, мультимедиа, фото

Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия

16:30 23.01.2022
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Заслуженному художнику Абхазии, человеку, возглавлявшему Союз художников республики на протяжении двадцати с лишним лет, Сергею Габелия 23 января исполнилось бы 83 года.
Предлагаем посмотреть работы Габелия и погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.
Сергей Габелия родился 23 января 1939 года в селе Гуп Очамчырского района. Учился на отделении живописи Тбилисской государственной академии художеств (1961-1966 годы).
Он ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.
© Foto / из архива семьи Габелия

Заслуженному художнику Абхазии Сергею Габелия исполнилось бы сегодня 82 года. Родился он в высокогорном селе Гупе Очамчырского района. Его мать Венера Матуа искусно ткала и пряла, вышивала растительные орнаменты, и маленькому Сергею запомнились ее причудливые узоры. Возможно, творчество матери повлияло на выбор его профессии.

Заслуженному художнику Абхазии Сергею Габелия исполнилось бы сегодня 82 года. Родился он в высокогорном селе Гупе Очамчырского района. Его мать Венера Матуа искусно ткала и пряла, вышивала растительные орнаменты, и маленькому Сергею запомнились ее причудливые узоры. Возможно, творчество матери повлияло на выбор его профессии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Габелия

Заслуженному художнику Абхазии Сергею Габелия исполнилось бы сегодня 82 года. Родился он в высокогорном селе Гупе Очамчырского района. Его мать Венера Матуа искусно ткала и пряла, вышивала растительные орнаменты, и маленькому Сергею запомнились ее причудливые узоры. Возможно, творчество матери повлияло на выбор его профессии.

© Foto / Сергей Габелия

Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений. В картине "Трудовая семья" художник воспевает повседневную красоту крестьянской жизни.

Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений. В картине &quot;Трудовая семья&quot; художник воспевает повседневную красоту крестьянской жизни. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Сергей Габелия

Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений. В картине "Трудовая семья" художник воспевает повседневную красоту крестьянской жизни.

© Foto / Сергей Габелия

В 1960 – 1966 годы Габелия – студент Тбилисской академии художеств. На 3-м курсе он был закреплен за мастерской известного грузинского художника Уча Джапаридзе.

В 1960 – 1966 годы Габелия – студент Тбилисской академии художеств. На 3-м курсе он был закреплен за мастерской известного грузинского художника Уча Джапаридзе. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Сергей Габелия

В 1960 – 1966 годы Габелия – студент Тбилисской академии художеств. На 3-м курсе он был закреплен за мастерской известного грузинского художника Уча Джапаридзе.

© Foto / Сергей Габелия

Сергей Габелия – народный художник. Его произведения близки и понятны всем людям. Будучи скромным и очень требовательным к себе, он считал, что время для его персональной выставки еще не настало. И, к сожалению, как при жизни, так и потом она так и не состоялась.

Сергей Габелия – народный художник. Его произведения близки и понятны всем людям. Будучи скромным и очень требовательным к себе, он считал, что время для его персональной выставки еще не настало. И, к сожалению, как при жизни, так и потом она так и не состоялась. - Sputnik Абхазия
4/19
© Foto / Сергей Габелия

Сергей Габелия – народный художник. Его произведения близки и понятны всем людям. Будучи скромным и очень требовательным к себе, он считал, что время для его персональной выставки еще не настало. И, к сожалению, как при жизни, так и потом она так и не состоялась.

© Foto / Сергей Габелия

"Я восхищаюсь картинами Сергея с большими многофигурными композициями, их писать не так легко. Он великолепно владел секретом композиции. Его работы не вымученные, не выжатые, они написаны с любовью. Я отмечу еще одну отличительную деталь. Я не раз наблюдала, как он писал. В конце работы он брал чистую черную краску и использовал для контуров и пятен. Он наносил как бы последний штрих, привнося оживление и законченность своему художественному замыслу", – говорит о творчестве художника известный абхазский график Зоя Джинджолия.

&quot;Я восхищаюсь картинами Сергея с большими многофигурными композициями, их писать не так легко. Он великолепно владел секретом композиции. Его работы не вымученные, не выжатые, они написаны с любовью. Я отмечу еще одну отличительную деталь. Я не раз наблюдала, как он писал. В конце работы он брал чистую черную краску и использовал для контуров и пятен. Он наносил как бы последний штрих, привнося оживление и законченность своему художественному замыслу&quot;, – говорит о творчестве художника известный абхазский график Зоя Джинджолия. - Sputnik Абхазия
5/19
© Foto / Сергей Габелия

"Я восхищаюсь картинами Сергея с большими многофигурными композициями, их писать не так легко. Он великолепно владел секретом композиции. Его работы не вымученные, не выжатые, они написаны с любовью. Я отмечу еще одну отличительную деталь. Я не раз наблюдала, как он писал. В конце работы он брал чистую черную краску и использовал для контуров и пятен. Он наносил как бы последний штрих, привнося оживление и законченность своему художественному замыслу", – говорит о творчестве художника известный абхазский график Зоя Джинджолия.

© Foto / Сергей Габелия

"Автопортрет" Габелия начала 1980-х годов, в котором художник на пороге зрелого возраста в темно-синем берете, который напоминает времена Рембрандта. Рядом, конечно же, кисти и краски.

&quot;Автопортрет&quot; Габелия начала 1980-х годов, в котором художник на пороге зрелого возраста в темно-синем берете, который напоминает времена Рембрандта. Рядом, конечно же, кисти и краски. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Сергей Габелия

"Автопортрет" Габелия начала 1980-х годов, в котором художник на пороге зрелого возраста в темно-синем берете, который напоминает времена Рембрандта. Рядом, конечно же, кисти и краски.

© Foto / Сергей Габелия

Работая в пейзажном жанре, художник развивает традиции реалистического пейзажа в современной трактовке. В пейзажах "Ажара", "Гора Гуп", "Ауадхара" он воссоздает поэтический облик горной Абхазии.

Работая в пейзажном жанре, художник развивает традиции реалистического пейзажа в современной трактовке. В пейзажах &quot;Ажара&quot;, &quot;Гора Гуп&quot;, &quot;Ауадхара&quot; он воссоздает поэтический облик горной Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/19
© Foto / Сергей Габелия

Работая в пейзажном жанре, художник развивает традиции реалистического пейзажа в современной трактовке. В пейзажах "Ажара", "Гора Гуп", "Ауадхара" он воссоздает поэтический облик горной Абхазии.

© Foto / Сергей Габелия

Портрет "Пимба Трапш", в котором художник раскрывает душу старой женщины, пребывающей в глубоких страданиях. Трагический образ матери построен на резких контрастах света и тени с использованием белого фона бумаги.

Портрет &quot;Пимба Трапш&quot;, в котором художник раскрывает душу старой женщины, пребывающей в глубоких страданиях. Трагический образ матери построен на резких контрастах света и тени с использованием белого фона бумаги. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Сергей Габелия

Портрет "Пимба Трапш", в котором художник раскрывает душу старой женщины, пребывающей в глубоких страданиях. Трагический образ матери построен на резких контрастах света и тени с использованием белого фона бумаги.

© Foto / Сергей Габелия

Картина "Прибалтика". Сергей много путешествовал и отовсюду привозил работы.

Картина &quot;Прибалтика&quot;. Сергей много путешествовал и отовсюду привозил работы. - Sputnik Абхазия
9/19
© Foto / Сергей Габелия

Картина "Прибалтика". Сергей много путешествовал и отовсюду привозил работы.

© Foto / Сергей Габелия

Новый Афон. Художник Сергей Габелия.

Новый Афон. Художник Сергей Габелия. - Sputnik Абхазия
10/19
© Foto / Сергей Габелия

Новый Афон. Художник Сергей Габелия.

© Foto / Сергей Габелия

Портрет народного сказителя Абхазии "Кастей Арстаа".

Портрет народного сказителя Абхазии &quot;Кастей Арстаа&quot;. - Sputnik Абхазия
11/19
© Foto / Сергей Габелия

Портрет народного сказителя Абхазии "Кастей Арстаа".

© Foto / Сергей Габелия

Многим было бы интересно видеть работы Габелия в Выставочном зале Союза Художников Абхазии, погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.

Многим было бы интересно видеть работы Габелия в Выставочном зале Союза Художников Абхазии, погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути. - Sputnik Абхазия
12/19
© Foto / Сергей Габелия

Многим было бы интересно видеть работы Габелия в Выставочном зале Союза Художников Абхазии, погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.

© Foto / Сергей Габелия

"Он старался как можно больше писать об Абхазии, он посвятил много полотен махаджирам, у него прекрасные пейзажи. Он не фокусничал, а писал с натуры и по-своему воспевал то, что увидел", – сказал художник Хута Авидзба, отзываясь о Габелия.

&quot;Он старался как можно больше писать об Абхазии, он посвятил много полотен махаджирам, у него прекрасные пейзажи. Он не фокусничал, а писал с натуры и по-своему воспевал то, что увидел&quot;, – сказал художник Хута Авидзба, отзываясь о Габелия. - Sputnik Абхазия
13/19
© Foto / Сергей Габелия

"Он старался как можно больше писать об Абхазии, он посвятил много полотен махаджирам, у него прекрасные пейзажи. Он не фокусничал, а писал с натуры и по-своему воспевал то, что увидел", – сказал художник Хута Авидзба, отзываясь о Габелия.

© Foto / предоставлено семьей Габелия

Со студенческих лет Сергей Габелия принимал участие в выставках Союза художников Абхазии, выставлялся в Москве, в Берлине (Германия), Нысе (Польша), в Генуе (Италия).

Со студенческих лет Сергей Габелия принимал участие в выставках Союза художников Абхазии, выставлялся в Москве, в Берлине (Германия), Нысе (Польша), в Генуе (Италия). - Sputnik Абхазия
14/19
© Foto / предоставлено семьей Габелия

Со студенческих лет Сергей Габелия принимал участие в выставках Союза художников Абхазии, выставлялся в Москве, в Берлине (Германия), Нысе (Польша), в Генуе (Италия).

© Сергей Габелия

Сергей Габелия – автор многих портретов. Он ездил по абхазским селам, делал зарисовки. Его натурные рисунки отличаются точностью и достоверностью и поэтому послужили основой для создания ряда ценных портретов.

Сергей Габелия – автор многих портретов. Он ездил по абхазским селам, делал зарисовки. Его натурные рисунки отличаются точностью и достоверностью и поэтому послужили основой для создания ряда ценных портретов. - Sputnik Абхазия
15/19
© Сергей Габелия

Сергей Габелия – автор многих портретов. Он ездил по абхазским селам, делал зарисовки. Его натурные рисунки отличаются точностью и достоверностью и поэтому послужили основой для создания ряда ценных портретов.

© Foto / Сергей Габелия

Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений.

Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений. - Sputnik Абхазия
16/19
© Foto / Сергей Габелия

Любовь, уважение и знание крестьянской жизни определили тематику многих его произведений.

© Foto / Сергей Габелия

Сергей Габелия ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.

Сергей Габелия ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции. - Sputnik Абхазия
17/19
© Foto / Сергей Габелия

Сергей Габелия ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.

© Foto / Сергей Габелия

Говоря о творчестве Габелия, необходимо отметить его стремление к реализму. Художник любил работать над историческими и бытовыми картинами с многофигурными композициями. Габелия оставил много замечательных портретов, пейзажей и натюрмортов.

Говоря о творчестве Габелия, необходимо отметить его стремление к реализму. Художник любил работать над историческими и бытовыми картинами с многофигурными композициями. Габелия оставил много замечательных портретов, пейзажей и натюрмортов. - Sputnik Абхазия
18/19
© Foto / Сергей Габелия

Говоря о творчестве Габелия, необходимо отметить его стремление к реализму. Художник любил работать над историческими и бытовыми картинами с многофигурными композициями. Габелия оставил много замечательных портретов, пейзажей и натюрмортов.

© Foto / Сергей Габелия

Над темой махаджирства Сергей Габелия начал работать еще в студенческую пору. Его дипломное произведение "Махаджиры" (1966 год, холст, масло) написано под влиянием западных мастеров ХIХ века. Более глубокой и проникновенной стала работа "Махаджирство" (1974 год, холст, масло).

Над темой махаджирства Сергей Габелия начал работать еще в студенческую пору. Его дипломное произведение &quot;Махаджиры&quot; (1966 год, холст, масло) написано под влиянием западных мастеров ХIХ века. Более глубокой и проникновенной стала работа &quot;Махаджирство&quot; (1974 год, холст, масло). - Sputnik Абхазия
19/19
© Foto / Сергей Габелия

Над темой махаджирства Сергей Габелия начал работать еще в студенческую пору. Его дипломное произведение "Махаджиры" (1966 год, холст, масло) написано под влиянием западных мастеров ХIХ века. Более глубокой и проникновенной стала работа "Махаджирство" (1974 год, холст, масло).

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