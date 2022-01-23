https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/muzykant-gadeliya-vykhod-na-stsenu-zhiznenno-neobkhodim-chtoby-byt-v-forme-1037236493.html
Музыкант Гаделия: выход на сцену жизненно необходим, чтобы быть в форме
Музыкант Гаделия: выход на сцену жизненно необходим, чтобы быть в форме
О программе выступлений в Санкт-Петербурге, и о том, насколько насыщенным оказался гастрольный план в России за прошедшие месяцы, в эфире радио Sputnik... 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T11:00+0300
2022-01-23T11:00+0300
2022-01-23T11:00+0300
радио
россия
концерты луки гаделия и кристины эшба
подкасты
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Музыкант Гаделия: выход на сцену жизненно необходим, чтобы быть в форме
Музыкант Гаделия: выход на сцену жизненно необходим, чтобы быть в форме
25 января в Санкт-Петербурге в Немецкой евангелическо-лютеранской церкви святых Петра и Павла выступят абхазские артисты - заслуженный артист республики, органист Лука Гаделия, а партию сопрано исполнит солистка Абхазской Госфилармонии Кристина Эшба. Кроме того, 23 января в Питере, в Белом зале Политехнического университета они исполнят программу "Сквозь века", где будет представлена музыка от барокко до XX века. С концертами артисты уже выступили в Кисловодске, Ессентуках, Москве и Перми.Органист Лука Гаделия в эфире радио Sputnik отметил, как важно выходить на сцену артистам, что жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса оказывают негативное влияние."Конечно, она (эпидобстановка-примеч.) сейчас везде не хорошая, мы это прекрасно понимаем и видим, но приходим к выводу, что все-таки жесткое ограничение в сфере культуры ни к чему хорошему не приведет. Простаивают организации, коллективы, артисты, а для нас выход на сцену жизненно необходим, потому что нам надо быть постоянно в форме. Одно дело -ты репетируешь, а другое дело- ты готовишься к концерту. Это другой статус, другой градус ответственности, и, конечно, так кардинально сейчас в России к этому вопросу не подходят нигде, только в Абхазии закрыты полностью учреждения культуры. В России все-таки идут на какой-то компромисс. Да, QR-коды, "ковид-паспорта", есть ограничения по количеству…но все равно концерты проходят, люди идут, то есть здесь надо искать компромиссы", - сказал Гаделия.Полная версия интервью в аудиофайле.
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россия, концерты луки гаделия и кристины эшба, подкасты, аудио
Музыкант Гаделия: выход на сцену жизненно необходим, чтобы быть в форме
О программе выступлений в Санкт-Петербурге, и о том, насколько насыщенным оказался гастрольный план в России за прошедшие месяцы, в эфире радио Sputnik рассказал органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.
25 января в Санкт-Петербурге в Немецкой евангелическо-лютеранской церкви святых Петра и Павла выступят абхазские артисты - заслуженный артист республики, органист Лука Гаделия, а партию сопрано исполнит солистка Абхазской Госфилармонии Кристина Эшба.
Кроме того, 23 января в Питере, в Белом зале Политехнического университета они исполнят программу "Сквозь века", где будет представлена музыка от барокко до XX века.
С концертами артисты уже выступили в Кисловодске, Ессентуках, Москве и Перми.
Органист Лука Гаделия в эфире радио Sputnik
отметил, как важно выходить на сцену артистам, что жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса оказывают негативное влияние.
"Конечно, она (эпидобстановка-примеч.) сейчас везде не хорошая, мы это прекрасно понимаем и видим, но приходим к выводу, что все-таки жесткое ограничение в сфере культуры ни к чему хорошему не приведет. Простаивают организации, коллективы, артисты, а для нас выход на сцену жизненно необходим, потому что нам надо быть постоянно в форме. Одно дело -ты репетируешь, а другое дело- ты готовишься к концерту. Это другой статус, другой градус ответственности, и, конечно, так кардинально сейчас в России к этому вопросу не подходят нигде, только в Абхазии закрыты полностью учреждения культуры. В России все-таки идут на какой-то компромисс. Да, QR-коды, "ковид-паспорта", есть ограничения по количеству…но все равно концерты проходят, люди идут, то есть здесь надо искать компромиссы", - сказал Гаделия.
Полная версия интервью в аудиофайле.