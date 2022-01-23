https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nazvan-simptom-pozvolyayuschiy-vyyavit-omikron-do-testa-na-covid-19-1037253745.html
Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19
Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19
Омикрона-штамм выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T08:45+0300
2022-01-23T08:45+0300
2022-01-23T08:45+0300
в мире
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Боль в горле может указывать на инфицирование омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19, сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19
Омикрона-штамм выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik.
Боль в горле может указывать на инфицирование омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19, сообщает
NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.
Боль в горле - наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирус, заявила эксперт.
Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.