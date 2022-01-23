https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nazvan-simptom-pozvolyayuschiy-vyyavit-omikron-do-testa-na-covid-19-1037253745.html

Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19

Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19

Омикрона-штамм выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T08:45+0300

2022-01-23T08:45+0300

2022-01-23T08:45+0300

в мире

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Боль в горле может указывать на инфицирование омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19, сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19