https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/novye-dikie-kak-abkhaziya-stala-rodinoy-tretey-volny-fovizma-1037253158.html

"Новые дикие": как Абхазия стала родиной третьей волны фовизма

"Новые дикие": как Абхазия стала родиной третьей волны фовизма

Выставка работ российских художников, рисовавших в Абхазии в стиле нового фовизма, открылась в Московском доме самостоятельного творчества в пятницу 21 января. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T09:35+0300

2022-01-23T09:35+0300

2022-01-23T09:35+0300

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О том, как российский художник Владимир Опара вместе с супругой Майей в Абхазии возрождали фовизм, читайте в материале Sputnik.SputnikРоссийский художник Владимир Опара более 30 лет не рисовал этюды, он занимался большими проектами в Европе и не планировал возвращаться к своему раннему творчеству. Но пандемия коронавируса и закрытые границы внесли свои корректировки в его планы.Когда надоела самоизоляция в Москве, он вместе с супругой Майей Опара летом 2020 года отправился на Черноморское побережье России. Однако ничего примечательного творческая пара там не нашла для себя. Тогда Владимир и Майя решили ехать дальше, в Абхазию. К тому же республика уже на тот момент распахнула свои двери перед российскими туристами после пятимесячной изоляции."И когда открылась Абхазия, Майя нашла такие домики, только что построенные. Хозяйка Апсуана - потрясающий человек, мы теперь с ней дружим. И мы поехали в Пицунду. Мы покупались на море, море прекрасное, природа. Чем Абхазия отличается от другой части Черноморского побережья, на мой взгляд, - это природа. Эти сосны на берегу моря, ничего из железа и бетона на берегу, слава Богу, не построили. И море, оно более чистое, и людей меньше, никто там друг на друге не лежит. Вот это все было очень приятно”, - вспоминает Владимир Опара.Но больше 20 дней художники в республике не выдержали, так как с собой они не взяли ни холстов, ни этюдников, ни фотоаппаратов. А работать уже хотелось. Вернувшись в сентябре в Москву, супруги поняли, что снова хочется в Абхазию.Сначала они остановились в Гагре. Но Владимир и Майя долго на одном месте не засиживались - путешествовали на машине по всему побережью вплоть до Очамчыры, снимали на фотоаппарат абхазские пейзажи.Возрождение фовизмаА в июне Владимир впервые за более чем 30 лет начал писать этюды."Я давно этого не делал, я берусь за большие проекты, по одному проекту в год в Европе, это сложные картины. В последний раз на улице рисовал где-то в 90-х. И тут спустя 30 лет я вновь рисую этюды и так был этим поглощен, настолько изумился этому - игра воды, небо и так далее. Мы пробыли там весь июнь, в июле вернулись в Москву. И я посмотрел на свои работы и увидел, что они очень похожи на те работы, которые я делал в 24 года - очень яркие. И все это очень похоже было на французский фовизм, художники рисовали очень яркими красками, и что очень важно - тоже рисовали у моря. Тут еще надо заметить следующее, когда мы заехали в Абхазию и ехали в Гагру, мы удивились - это было очень похоже на Северную Италию, где мы жили и работали долгое время”, - отмечает он.Осознав это, Владимир решил, что надо снова возвращаться в Абхазию, но уже с группой художников, которым он объяснит, как рисовать в стиле нового фовизма. Опара рассказал в соцсетях о том, что собирает группу. Народ быстро собрался. И в конце сентября художники прибыли в Абхазию.Само художественное течение фовизм возникло в начале ХХ века во Франции. По словам Опара, два художника - Вламинк и Дерен решили, что будут самыми яркими художниками и стали рисовать открытым цветом, красками, в упрощенной форме."Это линии, которые не совпадают с формой, цветные яркие пятна - красные, синие, розовые. К ним присоединился Маттис. Но потом это течение затихло. Когда публика пришла к ним на выставку, они сказали “фов” - дикость какая. Отсюда пошло и название течения. В истории искусства это очень важный момент. В 1960-1970-х в Германии вдруг возникла новая волна фовизма. Часть художников, среди них был и замечательный художник Ансельм Кифер, сказали, что им надоело концептуальное искусство и хотят яркого, острого искусства. И таким образом вторая волна фовизма возникла в Германии. Тоже недолго просуществовала и затихла. А третий, условно русский фовизм возник в Абхазии. Я это назвал “ньюфов”, - добавляет Опара.Продолжение следуетПо возвращении в Москву, Владимир провел выставку работ в собственной студии в центре Москвы. Желающих посмотреть экспозиции оказалось много. И тогда возникла идея провести более масштабную выставку. Опара договорился с Московским домом самостоятельного творчества."Зал мне понравился, потому что он камерный. Это уютный московский двор. На открытие пришло очень много людей. На выставке представлено 50 картин и 12 скульптур моего друга, художника Алексея Григорьева, который покинул нас 20 лет назад. Его скульптуры сварены из железа, они по своей стилистике похожи на наши работы. Выставка продлится до 30 января”, - отмечает Владимир Опара.Владимир планирует продолжить работать в этом стиле и дальше. В июле и октябре Владимир вместе с другими художниками планирует приехать в Абхазию для написания новых картин.В планах Владимира Опара также провести выставку работ и в самой Абхазии.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210529/Festival-sovremennogo-iskusstva-prazdnik-na-naberezhnoy-Sukhuma--1032513994.html

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культура, москва, абхазия, художники