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Президент Армении подал в отставку
Президент Армении подал в отставку
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T19:45+0300
2022-01-23T19:45+0300
2022-01-23T19:48+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте.Саркисян заявил, что его отставка с поста президента Армении связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику.Президент подчеркнул, что его решение - вовсе не эмоциональное, и исходит из определенной логики.
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политика, в мире, армения
Президент Армении подал в отставку
19:45 23.01.2022 (обновлено: 19:48 23.01.2022)
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте.
Саркисян заявил, что его отставка с поста президента Армении связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику.
“На этом сложном для нашего государства этапе, когда необходимо общенациональное единство, президентский институт не должен становиться мишенью сплетен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание общества от важнейших проблем”, - приводит слова его заявления Sputnik Армения.
Президент подчеркнул, что его решение - вовсе не эмоциональное, и исходит из определенной логики.