https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/prezident-armenii-podal-v-otstavku-1037260563.html

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении подал в отставку

Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T19:45+0300

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политика

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армения

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте.Саркисян заявил, что его отставка с поста президента Армении связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику.Президент подчеркнул, что его решение - вовсе не эмоциональное, и исходит из определенной логики.

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политика, в мире, армения