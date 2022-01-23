https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/tkhagushev-o-vykhode-iz-politicheskogo-krizisa-v-abkhazii-nuzhna-publichnaya-otkrytaya-povestka-1037248146.html
Тхагушев о выходе из политического кризиса в Абхазии: нужна публичная, открытая повестка
Тхагушев о выходе из политического кризиса в Абхазии: нужна публичная, открытая повестка
Общественный деятель, председатель Ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев выразил свое мнение по поводу формата консультаций в Общественной палате с... 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T15:40+0300
2022-01-23T15:40+0300
2022-01-23T14:23+0300
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Тхагушев о встречах по выходу из политического кризиса в Абхазии: нельзя в закрытом режиме
Тхагушев о встречах по выходу из политического кризиса в Абхазии: нельзя в закрытом режиме
Консультации в Общественной палате Абхазии, в которых приняли участие представители политических партий, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции, начались 12 января. Всего прошло пять встреч. 21декабря был заключительный раунд. О формате переговоров и можно ли таким образам добиться компромисса между властью и оппозицией в эфире радио Sputnik своим мнением поделился общественный деятель, председатель Ассоциации "Инва - Содействие" Алхас Тхагушев.Он считает, что диалог для поиска решения противоречий в кризисной ситуации хороший посыл, есть шанс добиться какого-то положительного результата, но обсуждаемая повестка, должна быть озвучена."…Я не представляю ни одну, ни вторую сторону, мне бы хотелось, чтобы сама повестка, которую обсуждают в рамках общения в Общественной палате, знаю, что есть еще какие-то другие консультации, встречи…хотелось бы, чтобы была озвучена повестка. И чтобы она звучала не так, что власть и оппозиция делят какие-то должности, а, чтобы это была открытая, публичная политика. Людям сказали, что обсуждают, например, проведение реформ, чтобы обычный гражданин Абхазии услышал, будет дома свет, вода. Это должно касаться проблем простых людей, а если элита будет оторвана, и не обсуждать этого, то ничего хорошего не будет. Сейчас я так понимаю, повестку только обсуждают, согласовывают какие-то позиции, но она должна быть озвучена, нельзя ничего делать в закрытом режиме. Думаю, и власть, и оппозиция заинтересованы в том, чтобы это имело широкую общественную поддержку. Ну, и люди должны увидеть в этой повестке отклик на их чаяния", - сказал Тхагушев.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, власть, политика, оппозиция, подкасты, аудио
Тхагушев о выходе из политического кризиса в Абхазии: нужна публичная, открытая повестка
Общественный деятель, председатель Ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев выразил свое мнение по поводу формата консультаций в Общественной палате с участием различных политических сил и интеллигенции с целью найти компромисс между властью и оппозицией.
Консультации в Общественной палате Абхазии, в которых приняли участие представители политических партий, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции, начались 12 января. Всего прошло пять встреч. 21декабря был заключительный раунд. О формате переговоров и можно ли таким образам добиться компромисса между властью и оппозицией в эфире радио Sputnik
своим мнением поделился общественный деятель, председатель Ассоциации "Инва - Содействие" Алхас Тхагушев.
Он считает, что диалог для поиска решения противоречий в кризисной ситуации хороший посыл, есть шанс добиться какого-то положительного результата, но обсуждаемая повестка, должна быть озвучена.
"…Я не представляю ни одну, ни вторую сторону, мне бы хотелось, чтобы сама повестка, которую обсуждают в рамках общения в Общественной палате, знаю, что есть еще какие-то другие консультации, встречи…хотелось бы, чтобы была озвучена повестка. И чтобы она звучала не так, что власть и оппозиция делят какие-то должности, а, чтобы это была открытая, публичная политика. Людям сказали, что обсуждают, например, проведение реформ, чтобы обычный гражданин Абхазии услышал, будет дома свет, вода. Это должно касаться проблем простых людей, а если элита будет оторвана, и не обсуждать этого, то ничего хорошего не будет. Сейчас я так понимаю, повестку только обсуждают, согласовывают какие-то позиции, но она должна быть озвучена, нельзя ничего делать в закрытом режиме. Думаю, и власть, и оппозиция заинтересованы в том, чтобы это имело широкую общественную поддержку. Ну, и люди должны увидеть в этой повестке отклик на их чаяния", - сказал Тхагушев.
Полная версия беседы в аудиофайле.