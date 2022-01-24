https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/ampar-o-turnire-v-tamyshe-chem-bolshe-interesnogo-proiskhodit-tem-bolshe-zhelaniya-zhit-1037257516.html
Ампар о турнире в Тамыше: чем больше интересного происходит, тем больше желания жить
Ампар о турнире в Тамыше: чем больше интересного происходит, тем больше желания жить
О том, какое значение имеет проведение международных спортивных мероприятий для страны-организатора и в целом для общества, в эфире радио Sputnik своим мнением... 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T10:42+0300
2022-01-24T10:42+0300
2022-01-24T10:41+0300
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Ампар о турнире в Тамыше: чем больше интересного происходит, тем больше желания жить
Ампар о турнире в Тамыше: чем больше интересного происходит, тем больше желания жить
Международный шахматный турнир в Тамыше – это еще один серьезный вклад в копилку развития шахмат и привлечения туристов, именно в восточную часть Абхазии , считает Ампар."Международный турнир - это стимул для тех, кто занимается спортом на родине. Безусловно, каждая хорошая встреча с соперниками из вне страны, дает новый импульс для развития своей квалификации и профессионализма. Здорово, что это все проходит на территории восточной части Абхазии", - сказал Ампар в эфире радио Sputnik.Собеседник Sputnik также отметил, что турниры важны не только для спортсменов, но и для всего общества."Все взаимосвязано. Это и спортивная составляющая, и культурное, и экономическое, но самое основное – это социальное составляющее. Наше люди, видя, что у нас в стране можно проводить хорошие мероприятия, спортивные, другие... захотят жить, развиваться. Все мы взрослые хотим, чтоб наша молодежь развивалась интеллектуально и физически. Чем больше интересного происходит у нас, тем больше желания жить, развиваться, и что-то создавать для нашей родины", - сказал Ампар.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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федерация шахмат абхазии, подкасты, аудио
Ампар о турнире в Тамыше: чем больше интересного происходит, тем больше желания жить
О том, какое значение имеет проведение международных спортивных мероприятий для страны-организатора и в целом для общества, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазии Рафаэль Ампар.
Международный шахматный турнир в Тамыше – это еще один серьезный вклад в копилку развития шахмат и привлечения туристов, именно в восточную часть Абхазии , считает Ампар.
"Международный турнир - это стимул для тех, кто занимается спортом на родине. Безусловно, каждая хорошая встреча с соперниками из вне страны, дает новый импульс для развития своей квалификации и профессионализма. Здорово, что это все проходит на территории восточной части Абхазии", - сказал Ампар в эфире радио Sputnik.
Собеседник Sputnik также отметил, что турниры важны не только для спортсменов, но и для всего общества.
"Все взаимосвязано. Это и спортивная составляющая, и культурное, и экономическое, но самое основное – это социальное составляющее. Наше люди, видя, что у нас в стране можно проводить хорошие мероприятия, спортивные, другие... захотят жить, развиваться. Все мы взрослые хотим, чтоб наша молодежь развивалась интеллектуально и физически. Чем больше интересного происходит у нас, тем больше желания жить, развиваться, и что-то создавать для нашей родины", - сказал Ампар.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.