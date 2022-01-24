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Красивые закаты, напряженные лица: шахматный турнир в Тамыше
Красивые закаты, напряженные лица: шахматный турнир в Тамыше
Победителей и призеров первого международного шахматного рапид-турнира (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022", наградили кубками, медалями и... 24.01.2022, Sputnik Абхазия
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Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района. Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева. Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участни­ков. "Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов. "Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".
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фото , шахматы, мультимедиа, фото

Красивые закаты, напряженные лица: шахматный турнир в Тамыше

14:18 24.01.2022
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Победителей и призеров первого международного шахматного рапид-турнира (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022", наградили кубками, медалями и грамотами.
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района. Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева.
Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участни­ков.
"Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".
© Sputnik / Леон Адлейба

Первый шахматный турнир прошел в Тамыше на территории коттеджного комплекса.

Первый шахматный турнир прошел в Тамыше на территории коттеджного комплекса. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Первый шахматный турнир прошел в Тамыше на территории коттеджного комплекса.

© Sputnik / Леон Адлейба

На два дня курортный объект стал спортивным.

На два дня курортный объект стал спортивным. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Леон Адлейба

На два дня курортный объект стал спортивным.

© Sputnik / Леон Адлейба

Сюда приехали шахматисты из разных городов Абхазии и России.

Сюда приехали шахматисты из разных городов Абхазии и России. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Сюда приехали шахматисты из разных городов Абхазии и России.

© Sputnik / Леон Адлейба

В соревнованиях участвовали как взрослые, так и дети.

В соревнованиях участвовали как взрослые, так и дети. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Леон Адлейба

В соревнованиях участвовали как взрослые, так и дети.

© Sputnik / Леон Адлейба

Всего в рамках игр состоялось 12 туров.

Всего в рамках игр состоялось 12 туров. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Всего в рамках игр состоялось 12 туров.

© Sputnik / Леон Адлейба

За упорными схватками было интересно наблюдать.

За упорными схватками было интересно наблюдать. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Леон Адлейба

За упорными схватками было интересно наблюдать.

© Sputnik / Леон Адлейба

Порой юные шахматисты оказывались сильнее взрослых.

Порой юные шахматисты оказывались сильнее взрослых. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Порой юные шахматисты оказывались сильнее взрослых.

© Sputnik / Леон Адлейба

На турнире разыграли шесть различных категорий.

На турнире разыграли шесть различных категорий. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Леон Адлейба

На турнире разыграли шесть различных категорий.

© Sputnik / Леон Адлейба

Призовой фонд соревнований составил 500 тысяч рублей.

Призовой фонд соревнований составил 500 тысяч рублей. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Призовой фонд соревнований составил 500 тысяч рублей.

© Sputnik / Леон Адлейба

Шахматные соревнования планируют проводить в Тамыше ежегодно.

Шахматные соревнования планируют проводить в Тамыше ежегодно. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Шахматные соревнования планируют проводить в Тамыше ежегодно.

© Sputnik / Леон Адлейба

Спортсменка из России думает над очередным ходом.

Спортсменка из России думает над очередным ходом. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Спортсменка из России думает над очередным ходом.

© Sputnik / Леон Адлейба

Участники турнира могли не только соперничать, но и наблюдать за красивым закатом.

Участники турнира могли не только соперничать, но и наблюдать за красивым закатом. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Участники турнира могли не только соперничать, но и наблюдать за красивым закатом.

© Sputnik / Леон Адлейба

Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты, а также денежные призы.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты, а также денежные призы. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Леон Адлейба

Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты, а также денежные призы.

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