Красивые закаты, напряженные лица: шахматный турнир в Тамыше

Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района. Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева. Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участников. "Абхазия. Тамыш-Village 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов. "Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".
Победителей и призеров первого международного шахматного рапид-турнира (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022", наградили кубками, медалями и грамотами.
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района. Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева.
Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участников.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".