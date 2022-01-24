https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/krasivye-zakaty-napryazhennye-litsa-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037266036.html

Красивые закаты, напряженные лица: шахматный турнир в Тамыше

Красивые закаты, напряженные лица: шахматный турнир в Тамыше

Победителей и призеров первого международного шахматного рапид-турнира (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022", наградили кубками, медалями и... 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T14:18+0300

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в абхазии

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Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района. Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева. Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участни­ков. "Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов. "Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".

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