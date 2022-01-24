https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/kvekveskiri-rasskazala-s-kakimi-problemami-stalkivayutsya-voennosluzhaschie-abkhazskoy-armii--1037230229.html

Квеквескири рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии

Квеквескири рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии

О том, насколько актуальна тема психологической поддержки военнослужащих абхазской армии и какие методы будут внедряться для тестирования психического здоровья... 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T19:07+0300

2022-01-24T19:07+0300

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Психолог рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии Психолог рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии

В Министерстве обороны Абхазии прошла презентация новых достижений и способов работы в области военной психофизиологии.Психолог управления боевой и морально-психологической подготовки ВС РА Нина Квеквескири в беседе на радио Sputnik сказала, что при призыве необходимо проводить психологический отбор ребят, а затем в учебном центре, проводится тестирование и изучение личностных качеств, узнают, насколько они готовы и адаптированы к военной службе."Первом делом, когда поступают на военную службу мы проводим психологическое тестирование. Проводим тщательный отбор, смотрим их адаптационные возможности, потому что военная служба - особые условия, сможет ли наш призывник выдержать эти нагрузки. Попав в учебный центр, он там тоже проходит тесты, мы проводим беседы, коррекционную работу, консультативную работу и не только с военнослужащими, если того требуется и с родителями тоже", - сказала Квеквескири.Собеседник Sputnik рассказала, какие методы будут внедряться для тестирования психологического здоровья военных.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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