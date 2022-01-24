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Квеквескири рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии
Квеквескири рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии
О том, насколько актуальна тема психологической поддержки военнослужащих абхазской армии и какие методы будут внедряться для тестирования психического здоровья... 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T19:07+0300
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Психолог рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии
Психолог рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии
В Министерстве обороны Абхазии прошла презентация новых достижений и способов работы в области военной психофизиологии.Психолог управления боевой и морально-психологической подготовки ВС РА Нина Квеквескири в беседе на радио Sputnik сказала, что при призыве необходимо проводить психологический отбор ребят, а затем в учебном центре, проводится тестирование и изучение личностных качеств, узнают, насколько они готовы и адаптированы к военной службе."Первом делом, когда поступают на военную службу мы проводим психологическое тестирование. Проводим тщательный отбор, смотрим их адаптационные возможности, потому что военная служба - особые условия, сможет ли наш призывник выдержать эти нагрузки. Попав в учебный центр, он там тоже проходит тесты, мы проводим беседы, коррекционную работу, консультативную работу и не только с военнослужащими, если того требуется и с родителями тоже", - сказала Квеквескири.Собеседник Sputnik рассказала, какие методы будут внедряться для тестирования психологического здоровья военных.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио, армия, призывники
Квеквескири рассказала, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие абхазской армии
19:07 24.01.2022 (обновлено: 19:18 24.01.2022)
О том, насколько актуальна тема психологической поддержки военнослужащих абхазской армии и какие методы будут внедряться для тестирования психического здоровья военных, в эфире радио Sputnik рассказала психолог, капитан ВС РА Нина Квеквескири.
В Министерстве обороны Абхазии прошла презентация новых достижений и способов работы в области военной психофизиологии.
Психолог управления боевой и морально-психологической подготовки ВС РА Нина Квеквескири в беседе на радио Sputnik
сказала, что при призыве необходимо проводить психологический отбор ребят, а затем в учебном центре, проводится тестирование и изучение личностных качеств, узнают, насколько они готовы и адаптированы к военной службе.
"Первом делом, когда поступают на военную службу мы проводим психологическое тестирование. Проводим тщательный отбор, смотрим их адаптационные возможности, потому что военная служба - особые условия, сможет ли наш призывник выдержать эти нагрузки. Попав в учебный центр, он там тоже проходит тесты, мы проводим беседы, коррекционную работу, консультативную работу и не только с военнослужащими, если того требуется и с родителями тоже", - сказала Квеквескири.
Собеседник Sputnik рассказала, какие методы будут внедряться для тестирования психологического здоровья военных.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.