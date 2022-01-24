https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/rossiya-zhdet-ot-ssha-pismennyy-otvet-po-kazhdomu-punktu-predlozheniy-po-bezopasnosti-1037262576.html

Россия ждет от США письменный ответ по каждому пункту предложений по безопасности

Россия ждет от США письменный ответ по каждому пункту предложений по безопасности

В пятницу, 21 января, в Женеве прошли российско-американские переговоры на уровне министров иностранных дел, которые Лавров назвал промежуточными. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T08:45+0300

2022-01-24T08:45+0300

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Россия ждет от США письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству. Об этом в интервью "Известиям" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях… Сейчас мы откликнулись моментально на их желание провести некую уточняющую встречу. Она проведена, несмотря на графики... Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов", - подчеркнула Захарова.Она отметила , что прошедшая в Женеве встреча Лаврова и Блинкена была созвана именно по инициативе американской стороны, хотя в госдепе на этом предпочли внимание не акцентировать."Когда я подошла (в Женеве) к американским журналистам, они меня спросили — пул госдепа: а что мы ожидаем от встречи? И я им сказала, что встречу запросили американцы, и для них, американских журналистов, это была новость. Они говорят: они нам ничего не сказали… Вот какой уровень. Это в общем такая игра", - отметила Захарова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/zhenevskie-otkroveniya-zachem-lavrov-vstrechalsya-s-blinkenom-1037244104.html

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