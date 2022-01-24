https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/takie-obstoyatelstva-sudya-i-uchastniki-o-shakhmatnom-turnire-abkhaziya-tamysh-village-2022-1037272048.html

Такие обстоятельства: судья и участники о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022"

Такие обстоятельства: судья и участники о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022"

Итоги международного первого шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022" подвел судья соревнований, заместитель президента Федерации шахмат Абхазии Темур... 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T17:10+0300

2022-01-24T17:10+0300

2022-01-24T19:21+0300

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Такие обстоятельства: судья и участники о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022" Такие обстоятельства: судья и участники о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022"

В селе Тамыш Очамчырского района завершился первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022". Шахматные баталии проходили на территории туристического комплекса "Тамыш-Village". Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участни­ков.Встречи проходили в течение 15 минут, на каждый ход отводилось по пять секунд."Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов.Призовой фонд турнира составил 500 тысяч рублей.Sputnik Абхазия оказало информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".Итоги международного первого шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" в эфире радио Sputnik подвел судья соревнований, заместитель президента Федерации шахмат Абхазии Темур Зухба, а также своими впечатлениями поделились участники турнира Тристан Кварацхелия и Сарида Лаквитава.Полная версия беседы в аудиофайле.

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