https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/tsik-zaregistriroval-esche-20-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037272955.html

ЦИК Абхазии зарегистрировал более 40 инициативных групп и четыре партии за три дня

ЦИК Абхазии зарегистрировал более 40 инициативных групп и четыре партии за три дня

Регистрация инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента началась в пятницу, 21 января. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T18:23+0300

2022-01-24T18:23+0300

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В понедельник, 24 января, Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала 20 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания, а также две партии, сообщает ЦИК.Инициативные группы представляют следующих кандидатов в депутаты:Кроме того, в понедельник зарегистрированы партии "Амцахара" и "Народная партия Абхазии". Всего на данный момент зарегистрирована 41 инициативная группа и четыре партии.Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.

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новости, народное собрание абхазии, цик абхазии, выборы, парламент