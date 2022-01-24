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ЦИК Абхазии зарегистрировал более 40 инициативных групп и четыре партии за три дня
18:23 24.01.2022 (обновлено: 19:21 24.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Абхазии началось голосование на выборах в Госдуму России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Регистрация инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента началась в пятницу, 21 января.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В понедельник, 24 января, Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала 20 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания, а также две партии, сообщает ЦИК.
Инициативные группы представляют следующих кандидатов в депутаты:
Кварчия Кан Валерьевич по избирательному округу №9 (Восточный),
Реквава Темур Ревазович по избирательному округу №7 (Библиотека),
Жиба Дмитрий Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный),
Ичмелян Артур Борисович по избирательному округу №23 (Гумистинский),
Кокая Гарри Гурамович по избирательному округу №31 (Кындыгский),
Аршба Астамур Борисович по избирательному округу №12 (Гагрский),
Агумава Эраст Рамзанович по избирательному округу №6 (Центральный),
Оксузян Ашот Киркорович по избирательному округу №24 (Пшапский),
Ахба Астамур Яковлевич по избирательному округу №19 (Гудаутский
городской второй),
Хагба Изольда Станиславовна по избирательному округу №13 (Гагрский
городской),
Чедия Замир Автондилович по избирательному округу №16 (Дурипшский),
Джопуа Батал Зурабович по избирательному округу №32 (Очамчырский),
Садзба Инар Астикович по избирательному округу № 25 (Мачарский),
Авидзба Алиас Виталиевич по избирательному округу № 20 (Аацынский),
Хагба Алхас Эсметович по избирательному округу №19 (Гудаутский
городской второй),
Лолуа Рауль Валериевич по избирательному округу №6 (Центральный),
Айба Батал Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный),
Салакая Нарсоу Бесланович по избирательному округу № 3 (Старый
поселок),
Жилинская Елена Николаевна по избирательному округу №2 (Новый район),
Кварчия Абесалом Алексеевич по избирательному округу №34 (Ткуарчалский
второй).
Кроме того, в понедельник зарегистрированы партии "Амцахара" и "Народная партия Абхазии".
Всего на данный момент зарегистрирована 41 инициативная группа и четыре партии.
Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.