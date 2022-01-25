https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/armyanskaya-obschina-abkhazii-podarila-selu-primorskoe-shkolnyy-avtobus-1037281617.html

"Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус

"Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус

Новый школьный автобус села Приморское ежедневно перевозит около 40 учеников и педагогов. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T14:10+0300

2022-01-25T14:10+0300

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. "Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус, рассказал корреспонденту Sputnik глава села Приморское Аляс Габуния."Проблема с автобусом у нас стояла порядка шести-семи лет. Была только "Газель", которую предоставил директор армянской школы для того чтобы возить детей на учебу, но транспорт с годами обветшал и возить детей на нем было опасно. Несколько месяцев у нас была проблема с перевозкой. В решении этого вопроса помогла "Армянская община", которая приобрела для нас новый школьный автобус", - отметил он.Габуния добавил, что автобус уже задействован и перевозит учеников, педагогов из школ №1 и №2 не только из самого села, но также из Гудауты и села Абгархук. Ежедневно автобусом пользуются от 35 до 40 человек.Зарплату водителям школьного автобуса и расходы на топливо оплачивает отдел образования администрации Гудаутского района.

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новости, гудаутский район, школьники