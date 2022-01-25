https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/armyanskaya-obschina-abkhazii-podarila-selu-primorskoe-shkolnyy-avtobus-1037281617.html
"Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус
"Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус
Новый школьный автобус села Приморское ежедневно перевозит около 40 учеников и педагогов. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T14:10+0300
2022-01-25T14:10+0300
2022-01-25T15:20+0300
в абхазии
новости
гудаутский район
школьники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102644/79/1026447939_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e075547776fb678af262af36468bde8.jpg
СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. "Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус, рассказал корреспонденту Sputnik глава села Приморское Аляс Габуния."Проблема с автобусом у нас стояла порядка шести-семи лет. Была только "Газель", которую предоставил директор армянской школы для того чтобы возить детей на учебу, но транспорт с годами обветшал и возить детей на нем было опасно. Несколько месяцев у нас была проблема с перевозкой. В решении этого вопроса помогла "Армянская община", которая приобрела для нас новый школьный автобус", - отметил он.Габуния добавил, что автобус уже задействован и перевозит учеников, педагогов из школ №1 и №2 не только из самого села, но также из Гудауты и села Абгархук. Ежедневно автобусом пользуются от 35 до 40 человек.Зарплату водителям школьного автобуса и расходы на топливо оплачивает отдел образования администрации Гудаутского района.
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102644/79/1026447939_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aa9fd1c7572db1ebd1cb022b07c3a7ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, гудаутский район, школьники
"Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус
14:10 25.01.2022 (обновлено: 15:20 25.01.2022)
Новый школьный автобус села Приморское ежедневно перевозит около 40 учеников и педагогов.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. "Армянская община Абхазии" подарила селу Приморское школьный автобус, рассказал корреспонденту Sputnik глава села Приморское Аляс Габуния.
"Проблема с автобусом у нас стояла порядка шести-семи лет. Была только "Газель", которую предоставил директор армянской школы для того чтобы возить детей на учебу, но транспорт с годами обветшал и возить детей на нем было опасно. Несколько месяцев у нас была проблема с перевозкой. В решении этого вопроса помогла "Армянская община", которая приобрела для нас новый школьный автобус", - отметил он.
Габуния добавил, что автобус уже задействован и перевозит учеников, педагогов из школ №1 и №2 не только из самого села, но также из Гудауты и села Абгархук. Ежедневно автобусом пользуются от 35 до 40 человек.
Зарплату водителям школьного автобуса и расходы на топливо оплачивает отдел образования администрации Гудаутского района.