https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/aslanu-bzhaniya-proveli-operatsiyu-na-pochke-1037279482.html

Аслану Бжания провели операцию на почке

Аслану Бжания провели операцию на почке

Операция прошла в понедельник, 24 января. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T11:34+0300

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2022-01-25T11:34+0300

в абхазии

новости

аслан бжания

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Президента Абхазии Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник, сообщается на официальном сайте главы государства.Операция была проведена на почке в понедельник, 24 января, в одной из российских клиник. Отмечается, что хирургическое вмешательство было плановым, операция прошла успешно.В настоящее время Бжания чувствует себя хорошо. Президент Абхазии отбыл в Россию для проведения планового медосмотра 9 января.

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новости, аслан бжания