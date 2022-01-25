https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/baranets-obyasnil-pochemu-vyvozyat-iz-ukrainy-amerikanskikh-i-britanskikh-diplomatov-1037282206.html

Баранец объяснил, почему вывозят из Украины американских и британских дипломатов

Баранец объяснил, почему вывозят из Украины американских и британских дипломатов

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал ситуацию на Украине. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T14:26+0300

2022-01-25T14:26+0300

2022-01-25T15:59+0300

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Баранец объяснил, почему вывозят из Украины американских и британских дипломатов Баранец объяснил, почему вывозят из Украины американских и британских дипломатов

Ранее стало известно, что Великобритания начала вывозить часть сотрудников посольства на Украине и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране из-за "возрастающей угрозы со стороны России".Госдепартамент США также разрешил своим дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал американским гражданам рассмотреть возможность отъезда из страны. Ведомство объяснило это "угрозой военных действий со стороны России", которые якобы могут начаться "в любой момент".В эфире радио Sputnik Беларусь Баранец заявил, что США "раздувают кадило" войны между Россией и Украиной."В ту же масть ложится карта вывоза из Украины американских и британских дипломатов, а такое бывает только перед началом войны. Обратите внимание, как лицемерно и неуклюже все это объясняют американцы: отъезд дипломатических работников, которые вместе с семьями отбывают в очередной отпуск в США, преподносят как начало эвакуации. Особенно зло американская пропагандистская машина работает против Беларуси, потому что у них в 2020 году случился "облом". Они также попытались зайти с другого края — обрушить Казахстан. И здесь не получилось! Но чем больше у них "обломов", тем больше звереет эта пропагандистская машина", - отметил полковник.По его словам, через "закатанное в асфальт западное общественное мнение" все чаще пробиваются "ростки трезвоумия". Пример тому - заявление командующего ВМС Германии адмирала Шенбаха, что флоту США катастрофически не хватает денег на ремонтную базу и корабли американских ВМС находятся в полуразваленном состоянии.Полный комментарий в аудиофайле.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

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политика, в мире, украина, россия, дипломаты, сша, великобритания, подкасты, аудио