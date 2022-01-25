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Байден положительно оценил рекордный рост цен в США
Байден положительно оценил рекордный рост цен в США
Причинами высокой инфляции в США избиратели считают политику президента и Демократической партии. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T14:52+0300
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста из Fox News, охарактеризовал инфляцию, достигшую рекордных семи процентов, как "большой актив", пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.Журналист Питер Дуси задал вопрос о том, считает ли Байден повышение уровня цен "политической обузой", способной помешать ему на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов.Уровень инфляции в Америке стал рекордным за последние сорок лет – с 1982 года, когда цены поднялись на 7,2%.В 2021 году увеличилась стоимость автомобилей и недвижимости, был зафиксирован рост цены на продукты. Причинами являются попытки восстановить экономику, пострадавшую из-за мировой пандемии, которые включали в себя в том числе и вливания финансов со стороны Конгресса и Федеральной Резервной Системы, а также нарушения в производственной логистике.В этих условиях Центробанк США может пойти по пути регулярного повышения процентных ставок. Задача ФРС в этом случае – не допустить рецессии и роста уровня безработицы.
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в мире, инфляция, сша

Байден положительно оценил рекордный рост цен в США

14:52 25.01.2022 (обновлено: 15:01 25.01.2022)
© AFP 2021 / ALEX WONGДжо Байден
Джо Байден - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / ALEX WONG
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Причинами высокой инфляции в США избиратели считают политику президента и Демократической партии.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста из Fox News, охарактеризовал инфляцию, достигшую рекордных семи процентов, как "большой актив", пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
Журналист Питер Дуси задал вопрос о том, считает ли Байден повышение уровня цен "политической обузой", способной помешать ему на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов.

"Это большой актив! Больше инфляции!" — ответил Байден, после чего назвал сотрудника СМИ "глупым сукиным сыном".

Уровень инфляции в Америке стал рекордным за последние сорок лет – с 1982 года, когда цены поднялись на 7,2%.
В 2021 году увеличилась стоимость автомобилей и недвижимости, был зафиксирован рост цены на продукты. Причинами являются попытки восстановить экономику, пострадавшую из-за мировой пандемии, которые включали в себя в том числе и вливания финансов со стороны Конгресса и Федеральной Резервной Системы, а также нарушения в производственной логистике.
В этих условиях Центробанк США может пойти по пути регулярного повышения процентных ставок. Задача ФРС в этом случае – не допустить рецессии и роста уровня безработицы.
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