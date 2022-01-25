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Более 400 случаев коронавируса зарегистрировано в Абхазии за сутки
Более 400 случаев коронавируса зарегистрировано в Абхазии за сутки
Минздрав республики намерен продлить время забора ПЦР-тестов в связи с возросшей обращаемостью населения. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T23:03+0300
2022-01-25T23:03+0300
2022-01-25T23:04+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 956 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 477 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ковидном госпитале скончалась пациентка 67 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 82 пациента, в тяжелом состоянии 26 из них, состояние здоровья 56 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 15 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 19, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 40875. Зарегистрировано 588 летальных случаев. Выздоровели 35413 человек.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 400 случаев коронавируса зарегистрировано в Абхазии за сутки
23:03 25.01.2022 (обновлено: 23:04 25.01.2022)
Минздрав республики намерен продлить время забора ПЦР-тестов в связи с возросшей обращаемостью населения.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 956 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 477 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ковидном госпитале скончалась пациентка 67 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 82 пациента, в тяжелом состоянии 26 из них, состояние здоровья 56 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 15 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 19, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 40875. Зарегистрировано 588 летальных случаев. Выздоровели 35413 человек.