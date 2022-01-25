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Джинджолия спрогнозировал взрывной рост заболеваемости "омикроном" в Абхазии

Джинджолия спрогнозировал взрывной рост заболеваемости "омикроном" в Абхазии

Врач Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал, когда ждать пик заболеваемости омикрон-штаммом в Абхазии, и на чем основываются эти данные. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T11:04+0300

2022-01-25T11:04+0300

2022-01-25T11:51+0300

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Джинджолия спрогнозировал взрывной рост заболеваемости омикроном в Абхазии Джинджолия спрогнозировал взрывной рост заболеваемости омикроном в Абхазии

В Абхазии зарегистрировано 30 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19, сообщает Минздрав республики, а также впервые с начала пандемии в стране выявили более 500 случаев COVID-19."Что касается количества больных, я говорю только на примере отделения, в котором бываю, там с 15 до 30 человек увеличилось. Отсутствие внятной работы со статистикой, любого рода информации, не позволяет нам составить полноценную картинку в нашем текущем моменте. Поэтому сориентируемся на крупное государство, на Россию. Имеющий уши услышит, что уже почти месяц по нарастающей, официальные информагентства все предупреждают и предупреждают о мобилизации, для встречи очередной - не волны - они уже, как цунами описывают. За короткий промежуток времени количество больных за сутки с 25 тысяч выросло до 63 тысяч, скорее всего, еще один антирекорд будет побит. Можно предположить, основываясь на более точные данные, чем абхазские, что у нас тоже будет взрывной рост заболеваемости. Пусть эта напасть протекает в более легкой форме, но тяжелые больные все равно будут, нам от этого не легче. Потребуются и людские ресурсы, затраты на лекарства. Феноменальная скорость распространения не радует", - заключил Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия. Врач сказал, что пик заболеваемости в Абхазии следует ожидать в начале марта.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, подкасты коронавирус, аудио