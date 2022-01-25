https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/initsiativnye-gruppy-i-partii-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-1037289882.html

Список инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента

Список инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента

ЦИК Абхазии приступил к регистрации инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента в пятницу 21 января. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T21:10+0300

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в абхазии

народное собрание абхазии

цик абхазии

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Sputnik собрал список инициативных групп и партий, зарегистрированных ЦИК к этому дню. Регистрация будет проходить до 10 февраля (18:00).Кандидаты от инициативных групп:Политические партии: Парламентские выборы пройдут 12 марта.

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народное собрание абхазии, цик абхазии