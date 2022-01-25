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Список инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии. ЦИК
© Sputnik / Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии приступил к регистрации инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента в пятницу 21 января.
Sputnik собрал список инициативных групп и партий, зарегистрированных ЦИК к этому дню. Регистрация будет проходить до 10 февраля (18:00).
Кандидаты от инициативных групп:
Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20,
Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24,
Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35,
Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15,
Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2,
Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16,
Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35,
Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1,
Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14,
Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12,
Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30,
Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27,
Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25,
Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22,
Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7,
Зантария Резо Платонович по избирательному округу №31,
Лагвилава Адгур Геннадьевич по избирательному округу № 7,
Харазия Адгур Рафетович по избирательному округу № 26,
Ткебучава Темур Елвардиевич по избирательному округу № 34,
Цишба Александр Владимирович по избирательному округу № 13,
Анкваб Артур Миродович по избирательному округу № 11,
Кварчия Кан Валерьевич по избирательному округу №9 (Восточный),
Реквава Темур Ревазович по избирательному округу №7 (Библиотека),
Жиба Дмитрий Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный),
Ичмелян Артур Борисович по избирательному округу №23 (Гумистинский),
Кокая Гарри Гурамович по избирательному округу №31 (Кындыгский),
Аршба Астамур Борисович по избирательному округу №12 (Гагрский),
Агумава Эраст Рамзанович по избирательному округу №6 (Центральный),
Оксузян Ашот Киркорович по избирательному округу №24 (Пшапский),
Ахба Астамур Яковлевич по избирательному округу №19 (Гудаутский
городской второй),
Хагба Изольда Станиславовна по избирательному округу №13 (Гагрский
городской),
Чедия Замир Автондилович по избирательному округу №16 (Дурипшский),
Джопуа Батал Зурабович по избирательному округу №32 (Очамчырский),
Садзба Инар Астикович по избирательному округу № 25 (Мачарский),
Авидзба Алиас Виталиевич по избирательному округу № 20 (Аацынский),
Хагба Алхас Эсметович по избирательному округу №19 (Гудаутский
городской второй),
Лолуа Рауль Валериевич по избирательному округу №6 (Центральный),
Айба Батал Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный),
Салакая Нарсоу Бесланович по избирательному округу № 3 (Старый
поселок),
Жилинская Елена Николаевна по избирательному округу №2 (Новый район),
Кварчия Абесалом Алексеевич по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй).
Адзынба Шамиль Омарович по избирательному округу №4 (Северный),
Джопуа Рамаз Гивиевич по избирательному округу №1 (Новый район),
Мархолия Рустам Гарриевич по избирательному округу №20 (Аацынский),
Гезердава Саид Игоревич по избирательному округу №9 (Восточный),
Черкезия Ромео Роинович по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй),
Какалия Эшсоу Иванович по избирательному округу №32 (Очамчырский),
Тарба Иван Дорофеевич по избирательному округу №15 (Отхарский),
Галустян Левон Миружанович по избирательному округу №23 (Гумистинский),
Ардзинба Алмасхан Зурабович по избирательному округу №22 (Эшерский),
Горзолия Дамир Иванович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский
первый),
Губаз Леон Ревазович по избирательному округу №8 (Маякский),
Смыр Нонна Владимировна по избирательному округу №20 (Аацынский),
Басария Аслан Георгиевич по избирательному округу №30 (Кутолский),
Гуния Илья Чичикович по избирательному округу №26 (Драндский),
Хутаба Даут Витальевич по избирательному округу №10 (Пицундский),
Амичба Дмитрий Капитонович по избирательному округу №6 (Центральный),
Дгебия Саид Тариелович по избирательному округу №3 (Старый поселок),
Ашуба Лаша Нугзарович по избирательному округу №5 (Синопский).
Политические партии:
Партия "ЭРА",
"Народный фронт за справедливость и развитие",
"Амцахара"
"Народная партия Абхазии"
"Апсны"
Парламентские выборы пройдут 12 марта.