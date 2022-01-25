Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/initsiativnye-gruppy-i-partii-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-1037289882.html
Список инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
Список инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
ЦИК Абхазии приступил к регистрации инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента в пятницу 21 января. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T21:10+0300
2022-01-25T21:21+0300
в абхазии
народное собрание абхазии
цик абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102969/92/1029699267_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_70ec07588600b9d2fdb57381564b2e3a.jpg
Sputnik собрал список инициативных групп и партий, зарегистрированных ЦИК к этому дню. Регистрация будет проходить до 10 февраля (18:00).Кандидаты от инициативных групп:Политические партии: Парламентские выборы пройдут 12 марта.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102969/92/1029699267_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6ac9ad3ef0ebdd4ac7bf163bfcddc259.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
народное собрание абхазии, цик абхазии

Список инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента

© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии. ЦИК
Выборы президента Абхазии. ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
ЦИК Абхазии приступил к регистрации инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента в пятницу 21 января.
Sputnik собрал список инициативных групп и партий, зарегистрированных ЦИК к этому дню. Регистрация будет проходить до 10 февраля (18:00).

Кандидаты от инициативных групп:

Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20,
Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24,
Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35,
Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15,
Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2,
Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16,
Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35,
Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1,
Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14,
Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12,
Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30,
Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27,
Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25,
Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22,
Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7,
Зантария Резо Платонович по избирательному округу №31,
Лагвилава Адгур Геннадьевич по избирательному округу № 7,
Харазия Адгур Рафетович по избирательному округу № 26,
Ткебучава Темур Елвардиевич по избирательному округу № 34,
Цишба Александр Владимирович по избирательному округу № 13,
Анкваб Артур Миродович по избирательному округу № 11,
Кварчия Кан Валерьевич по избирательному округу №9 (Восточный),
Реквава Темур Ревазович по избирательному округу №7 (Библиотека),
Жиба Дмитрий Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный),
Ичмелян Артур Борисович по избирательному округу №23 (Гумистинский),
Кокая Гарри Гурамович по избирательному округу №31 (Кындыгский),
Аршба Астамур Борисович по избирательному округу №12 (Гагрский),
Агумава Эраст Рамзанович по избирательному округу №6 (Центральный),
Оксузян Ашот Киркорович по избирательному округу №24 (Пшапский),
Ахба Астамур Яковлевич по избирательному округу №19 (Гудаутский
городской второй),
Хагба Изольда Станиславовна по избирательному округу №13 (Гагрский
городской),
Чедия Замир Автондилович по избирательному округу №16 (Дурипшский),
Джопуа Батал Зурабович по избирательному округу №32 (Очамчырский),
Садзба Инар Астикович по избирательному округу № 25 (Мачарский),
Авидзба Алиас Виталиевич по избирательному округу № 20 (Аацынский),
Хагба Алхас Эсметович по избирательному округу №19 (Гудаутский
городской второй),
Лолуа Рауль Валериевич по избирательному округу №6 (Центральный),
Айба Батал Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный),
Салакая Нарсоу Бесланович по избирательному округу № 3 (Старый
поселок),
Жилинская Елена Николаевна по избирательному округу №2 (Новый район),
Кварчия Абесалом Алексеевич по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй).
Адзынба Шамиль Омарович по избирательному округу №4 (Северный),
Джопуа Рамаз Гивиевич по избирательному округу №1 (Новый район),
Мархолия Рустам Гарриевич по избирательному округу №20 (Аацынский),
Гезердава Саид Игоревич по избирательному округу №9 (Восточный),
Черкезия Ромео Роинович по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй),
Какалия Эшсоу Иванович по избирательному округу №32 (Очамчырский),
Тарба Иван Дорофеевич по избирательному округу №15 (Отхарский),
Галустян Левон Миружанович по избирательному округу №23 (Гумистинский),
Ардзинба Алмасхан Зурабович по избирательному округу №22 (Эшерский),
Горзолия Дамир Иванович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский
первый),
Губаз Леон Ревазович по избирательному округу №8 (Маякский),
Смыр Нонна Владимировна по избирательному округу №20 (Аацынский),
Басария Аслан Георгиевич по избирательному округу №30 (Кутолский),
Гуния Илья Чичикович по избирательному округу №26 (Драндский),
Хутаба Даут Витальевич по избирательному округу №10 (Пицундский),
Амичба Дмитрий Капитонович по избирательному округу №6 (Центральный),
Дгебия Саид Тариелович по избирательному округу №3 (Старый поселок),
Ашуба Лаша Нугзарович по избирательному округу №5 (Синопский).

Политические партии:

Партия "ЭРА",
"Народный фронт за справедливость и развитие",
"Амцахара"
"Народная партия Абхазии"
"Апсны"
Парламентские выборы пройдут 12 марта.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский