https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/pod-belym-odeyalom-evropu-i-aziyu-nakrylo-snegopadami-1037284480.html

Под белым одеялом: Европу и Азию накрыло снегопадами

Под белым одеялом: Европу и Азию накрыло снегопадами

Обильный снег выпал даже в теплых странах, жители которых не привыкли к суровым зимам. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T17:05+0300

2022-01-25T17:05+0300

2022-01-25T17:27+0300

в мире

непогода

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037284269_0:56:633:412_1920x0_80_0_0_6b4ebf1914f2796fdc914363d9c226c5.png

В турецкой Анталье снег выпал впервые за 29 лет. Погодные условия привели к тому, что в на дорогах образовались заторы, а в аэропортах задержали или отменили десятки рейсов. Приостановил все рейсы и аэропорт Стамбула.Снежная погода в Греции привела к коллапсу – некоторые районы остались без подачи электроэнергии, школьникам отменили уроки, а жизнь в городах замерла – работают только аптеки и продуктовые магазины. Коммунальные службы не справляются с повышенной нагрузкой – помощь им оказывают военные, полицейские, пожарные службы.Саудовская Аравия тоже столкнулась с коллапсом на дорогах из-за непогоды. Движение на магистралях затруднено, власти призывают граждан быть бдительными и не выезжать из дома без крайней необходимости ввиду ухудшения видимости и образования наледи.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, непогода, мультимедиа, видео, видео