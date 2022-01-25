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Под белым одеялом: Европу и Азию накрыло снегопадами
Под белым одеялом: Европу и Азию накрыло снегопадами
Обильный снег выпал даже в теплых странах, жители которых не привыкли к суровым зимам. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T17:05+0300
2022-01-25T17:05+0300
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В турецкой Анталье снег выпал впервые за 29 лет. Погодные условия привели к тому, что в на дорогах образовались заторы, а в аэропортах задержали или отменили десятки рейсов. Приостановил все рейсы и аэропорт Стамбула.Снежная погода в Греции привела к коллапсу – некоторые районы остались без подачи электроэнергии, школьникам отменили уроки, а жизнь в городах замерла – работают только аптеки и продуктовые магазины. Коммунальные службы не справляются с повышенной нагрузкой – помощь им оказывают военные, полицейские, пожарные службы.Саудовская Аравия тоже столкнулась с коллапсом на дорогах из-за непогоды. Движение на магистралях затруднено, власти призывают граждан быть бдительными и не выезжать из дома без крайней необходимости ввиду ухудшения видимости и образования наледи.
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в мире, непогода, мультимедиа, видео, видео
Под белым одеялом: Европу и Азию накрыло снегопадами
17:05 25.01.2022 (обновлено: 17:27 25.01.2022)
Обильный снег выпал даже в теплых странах, жители которых не привыкли к суровым зимам.
В турецкой Анталье снег выпал впервые за 29 лет. Погодные условия привели к тому, что в на дорогах образовались заторы, а в аэропортах задержали или отменили десятки рейсов. Приостановил все рейсы и аэропорт Стамбула.
Снежная погода в Греции привела к коллапсу – некоторые районы остались без подачи электроэнергии, школьникам отменили уроки, а жизнь в городах замерла – работают только аптеки и продуктовые магазины. Коммунальные службы не справляются с повышенной нагрузкой – помощь им оказывают военные, полицейские, пожарные службы.
Саудовская Аравия тоже столкнулась с коллапсом на дорогах из-за непогоды. Движение на магистралях затруднено, власти призывают граждан быть бдительными и не выезжать из дома без крайней необходимости ввиду ухудшения видимости и образования наледи.