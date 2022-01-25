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Полковник запаса Жилин: какие силы стравливают Россию и мир
Полковник запаса Жилин: какие силы стравливают Россию и мир
Российский военный эксперт рассказал, кто заработает на третьей мировой бойне. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T16:12+0300
2022-01-25T16:12+0300
2022-01-25T16:13+0300
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Какие международные силы заинтересованы столкнуть лбами Россию и Украину? Чем обернется создание военно-политической оси Лондон-Варшава-Киев? Как мировые финансисты хотят перестроить мир после глобального конфликта? Повторится ли опыт Второй Мировой войны?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил военный эксперт, полковник запаса России Александр Жилин.
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в мире, видео, украина, россия, нато, мультимедиа, видео
Полковник запаса Жилин: какие силы стравливают Россию и мир
16:12 25.01.2022 (обновлено: 16:13 25.01.2022)
Российский военный эксперт рассказал, кто заработает на третьей мировой бойне.
Какие международные силы заинтересованы столкнуть лбами Россию и Украину? Чем обернется создание военно-политической оси Лондон-Варшава-Киев? Как мировые финансисты хотят перестроить мир после глобального конфликта? Повторится ли опыт Второй Мировой войны?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил военный эксперт, полковник запаса России Александр Жилин.