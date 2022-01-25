https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/polkovnik-zapasa-zhilin-kakie-sily-stravlivayut-rossiyu-i-mir-1037284341.html

Полковник запаса Жилин: какие силы стравливают Россию и мир

Полковник запаса Жилин: какие силы стравливают Россию и мир

Российский военный эксперт рассказал, кто заработает на третьей мировой бойне. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T16:12+0300

2022-01-25T16:12+0300

2022-01-25T16:13+0300

в мире

видео

украина

россия

нато

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037283840_0:18:320:198_1920x0_80_0_0_254eceb68519ad5281b248ee8e30db6f.jpg

Какие международные силы заинтересованы столкнуть лбами Россию и Украину? Чем обернется создание военно-политической оси Лондон-Варшава-Киев? Как мировые финансисты хотят перестроить мир после глобального конфликта? Повторится ли опыт Второй Мировой войны?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил военный эксперт, полковник запаса России Александр Жилин.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, украина, россия, нато, мультимедиа, видео