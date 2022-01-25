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Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии
Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии
О событийном туризме, его перспективах в эфире радио Sputnik рассказали директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков и президент... 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T16:41+0300
2022-01-25T16:41+0300
2022-01-25T16:49+0300
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Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии
Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии
Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел в Тамыше 22 и 23 января. В нем приняли участие спортсмены из Абхазии и России. Как с помощью таких мероприятий привлекать туристов в республику в межсезонье, что комплекс получил от этого, планируют ли дальше развивать данное направление, какие события могли бы стать поводом, каков мультипликативный эффект от данных мероприятий, какие перспективы у событийного туризма в Абхазии, что от этого получит экономика, в чем проблема в реализации этого направления в эфире радио Sputnik рассказали директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.Полная версия беседы в аудиофайле
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абхазия, туризм, турбаза, подкасты, аудио
Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии
16:41 25.01.2022 (обновлено: 16:49 25.01.2022)
О событийном туризме, его перспективах в эфире радио Sputnik рассказали директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел в Тамыше 22 и 23 января. В нем приняли участие спортсмены из Абхазии и России.
Как с помощью таких мероприятий привлекать туристов в республику в межсезонье, что комплекс получил от этого, планируют ли дальше развивать данное направление, какие события могли бы стать поводом, каков мультипликативный эффект от данных мероприятий, какие перспективы у событийного туризма в Абхазии, что от этого получит экономика, в чем проблема в реализации этого направления в эфире радио Sputnik
рассказали директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
Полная версия беседы в аудиофайле