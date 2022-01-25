https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/turbaza-novikov-i-tuzhba-o-sobytiynom-turizme-v-abkhazii-1037283987.html

Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии

Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии

О событийном туризме, его перспективах в эфире радио Sputnik рассказали директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков и президент... 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T16:41+0300

2022-01-25T16:41+0300

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Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии Турбаза: Новиков и Тужба о событийном туризме в Абхазии

Первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел в Тамыше 22 и 23 января. В нем приняли участие спортсмены из Абхазии и России. Как с помощью таких мероприятий привлекать туристов в республику в межсезонье, что комплекс получил от этого, планируют ли дальше развивать данное направление, какие события могли бы стать поводом, каков мультипликативный эффект от данных мероприятий, какие перспективы у событийного туризма в Абхазии, что от этого получит экономика, в чем проблема в реализации этого направления в эфире радио Sputnik рассказали директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.Полная версия беседы в аудиофайле

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