https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/vse-aviareysy-v-aeroportu-stambula-priostanovili-iz-za-nepogody-1037284720.html

Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановили из-за непогоды

Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановили из-за непогоды

Аэропорт будет закрыт до 00:00 среды 26 января. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

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АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.По данным, АТОР в Стамбуле сейчас отдыхают до 12 тысяч туристов, около 1,5 тысячи могут ждать вылета в аэропорту. Ухудшение погодных условий привело к многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.Ранее власти Стамбула временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.

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в мире, новости, непогода, турция