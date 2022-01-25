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Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановили из-за непогоды
Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановили из-за непогоды
Аэропорт будет закрыт до 00:00 среды 26 января. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T16:30+0300
2022-01-25T16:30+0300
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АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.По данным, АТОР в Стамбуле сейчас отдыхают до 12 тысяч туристов, около 1,5 тысячи могут ждать вылета в аэропорту. Ухудшение погодных условий привело к многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.Ранее власти Стамбула временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, непогода, турция
Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановили из-за непогоды
16:30 25.01.2022 (обновлено: 16:51 25.01.2022)
Аэропорт будет закрыт до 00:00 среды 26 января.
АНКАРА, 24 янв – РИА Новости.
Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал A Haber.
"Срочные новости: все рейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за погодных условий", - передал телеканал.
По данным, АТОР в Стамбуле сейчас отдыхают до 12 тысяч туристов, около 1,5 тысячи могут ждать вылета в аэропорту.
Ухудшение погодных условий привело к многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.
Ранее власти Стамбула временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.