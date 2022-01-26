https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-sukhume-1037301123.html

Антитеррористические учения пройдут в Сухуме

Антитеррористические учения пройдут в Сухуме

Служба госбезопасности республики просит жителей и гостей столицы не поддаваться панике и ложным слухам. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T16:06+0300

2022-01-26T16:06+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии планирует проведение антитеррористических учений в Сухуме с 27 января по 5 февраля, сообщается на сайте СГБ.Сотрудников госучреждений и жителей близлежащих домов просят проявить бдительность и осторожность.

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