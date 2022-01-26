https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-sukhume-1037301123.html
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
Служба госбезопасности республики просит жителей и гостей столицы не поддаваться панике и ложным слухам. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T16:06+0300
2022-01-26T16:06+0300
2022-01-26T16:29+0300
в абхазии
служба безопасности республики абхазия
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_099250b721ccb5f9fd979af37a3246f1.jpg
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии планирует проведение антитеррористических учений в Сухуме с 27 января по 5 февраля, сообщается на сайте СГБ.Сотрудников госучреждений и жителей близлежащих домов просят проявить бдительность и осторожность.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f12c7e790de4943b2e87ba31666a14c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
служба безопасности республики абхазия, абхазия, сухум
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
16:06 26.01.2022 (обновлено: 16:29 26.01.2022)
Служба госбезопасности республики просит жителей и гостей столицы не поддаваться панике и ложным слухам.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии планирует проведение антитеррористических учений в Сухуме с 27 января по 5 февраля, сообщается на сайте СГБ.
Отмечается, что учения будут проходить у главного корпуса здания бывшего Верховного Совета Абхазской АССР в Сухуме.
Сотрудников госучреждений и жителей близлежащих домов просят проявить бдительность и осторожность.