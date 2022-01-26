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https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-sukhume-1037301123.html
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
Служба госбезопасности республики просит жителей и гостей столицы не поддаваться панике и ложным слухам. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии планирует проведение антитеррористических учений в Сухуме с 27 января по 5 февраля, сообщается на сайте СГБ.Сотрудников госучреждений и жителей близлежащих домов просят проявить бдительность и осторожность.
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Антитеррористические учения пройдут в Сухуме

16:06 26.01.2022 (обновлено: 16:29 26.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Служба госбезопасности Абхазии
Служба госбезопасности Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Служба госбезопасности республики просит жителей и гостей столицы не поддаваться панике и ложным слухам.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии планирует проведение антитеррористических учений в Сухуме с 27 января по 5 февраля, сообщается на сайте СГБ.

Отмечается, что учения будут проходить у главного корпуса здания бывшего Верховного Совета Абхазской АССР в Сухуме.

Сотрудников госучреждений и жителей близлежащих домов просят проявить бдительность и осторожность.
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