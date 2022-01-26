https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/avidzba-rasskazal-kak-laboratoriya-ses-abkhazii-spravlyaetsya-s-nagruzkami-iz-za-rosta-covid-1037300588.html

Авидзба рассказал, как лаборатория СЭС Абхазии справляется с нагрузками из-за роста COVID

Авидзба рассказал, как лаборатория СЭС Абхазии справляется с нагрузками из-за роста COVID

Заведующий лабораторией СЭС Абхазии Астан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, как справляются с исследованиями ПЦР-тестов на COVID в связи с возросшей... 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T16:07+0300

2022-01-26T16:07+0300

2022-01-26T16:49+0300

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Авидзба о работе СЭС Абхазии из-за возросшей обращаемости: в усиленном режиме Авидзба о работе СЭС Абхазии из-за возросшей обращаемости: в усиленном режиме

В Абхазии продлят время работы пунктов забора ПЦР-тестов. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на брифинге во вторник. В настоящее время санэпидемстанция Абхазии в день может обрабатывать до 1500 тестов. Планируется увеличить это количество.В понедельник, 24 января, в Абхазии зафиксировали рекордное число случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 538 человек из 1036 прошедших тестирование."К нам привозят очень много биоматериала. В сутки все три лаборатории по Абхазии делают более 1000 исследований. Лаборатория в Сухуме выполняет до 700 анализов в сутки за последние дни. С завтрашнего дня Гал, Ткуарчал и Очамчыра будут обслуживаться в Очамчырской лаборатории. Гагрская - обслуживает свой район. Все другие районы присылают анализы в Сухум", - сказал Авидзба в эфире радио.Авидзба напомнил, как и когда необходимо сдать ПЦР-тест на COVID, чтоб он был достоверным."С возросшей нагрузкой пока справляемся, но хочется сказать населению, чтоб они по каждому поводу не бежали сдавать анализ, потому что мы будем перегружаться и это плохо скажется на работе лаборатории. Мы с дельта-штаммом жили достаточно долгое время, 6-7 месяцев, и у нас не было такого большого взрывного роста, этот рост мы связываем с омикрон-штаммом. Омикрон дает большую нагрузку, на все учреждения. Обращений становится больше, и мы не знаем, где этот край. Мы не знаем на каком этапе сейчас. Массово заболевают повторно, среди них могут быть и медики. Больницы могут остаться без работников и все это надо учитывать", - сказал Авидзба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле

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