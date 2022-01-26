https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-27-yanvarya-1037306274.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 27 января

Часть Сухума останется без воды в четверг 27 января

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 27 января с 00:00 до 12:00, сообщает "Водоканал". 26.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 27 января с 00:00 до 12:00, сообщает "Водоканал". Ремонтные работы будут проводиться на улице В.Лакоба в Новом районе Сухума.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

водоснабжение, сухум