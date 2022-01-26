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Часть Сухума останется без воды в четверг 27 января
Часть Сухума останется без воды в четверг 27 января
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 27 января с 00:00 до 12:00, сообщает "Водоканал". 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T19:55+0300
2022-01-26T19:55+0300
2022-01-26T20:00+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 27 января с 00:00 до 12:00, сообщает "Водоканал". Ремонтные работы будут проводиться на улице В.Лакоба в Новом районе Сухума.
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водоснабжение, сухум
Часть Сухума останется без воды в четверг 27 января
19:55 26.01.2022 (обновлено: 20:00 26.01.2022)
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 27 января с 00:00 до 12:00, сообщает "Водоканал".
В частности, без воды останутся: Новый район, часть улицы Эшба, Колос.
Ремонтные работы будут проводиться на улице В.Лакоба в Новом районе Сухума.