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Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Максима Гусина
Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Максима Гусина
17-летний Максим Гусин получил огнестрельное дробовое ранение зимой прошлого года. Врачи решили ампутировать ногу, чтобы сохранить мальчику жизнь. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T19:05+0300
2022-01-26T19:05+0300
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Благодаря своевременно оказанной помощи и приобретенному протезу с гидравлическим коленным суставом и подвижной стопой Максим вновь смог передвигаться самостоятельно. Однако это временный протез, который необходимо поменять до исполнения ему 18 лет. Сейчас Максиму необходим протез четвертой степени активности, чтобы он продолжал расти и развиваться, не чувствуя дискомфорта в ходьбе.Максима Гусина уже ждут в медицинском центре Еревана для установления протеза. Общая стоимость протеза и лечения составляет 555000 рублей. Но эта сумма неподъемна для семьи Гусиных.Культурно-благотворительный фонд “Ашана” открыл сбор средств на лечение Максима Гусина.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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Подопечный фонда "Ашана" Максим Гусин
Подопечный фонда "Ашана" Максим Гусин
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Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Максима Гусина
19:05 26.01.2022 (обновлено: 19:07 26.01.2022)
17-летний Максим Гусин получил огнестрельное дробовое ранение зимой прошлого года. Врачи решили ампутировать ногу, чтобы сохранить мальчику жизнь.
Благодаря своевременно оказанной помощи и приобретенному протезу с гидравлическим коленным суставом и подвижной стопой Максим вновь смог передвигаться самостоятельно.
Однако это временный протез, который необходимо поменять до исполнения ему 18 лет. Сейчас Максиму необходим протез четвертой степени активности, чтобы он продолжал расти и развиваться, не чувствуя дискомфорта в ходьбе.
Максима Гусина уже ждут в медицинском центре Еревана для установления протеза. Общая стоимость протеза и лечения составляет 555000 рублей. Но эта сумма неподъемна для семьи Гусиных.
Культурно-благотворительный фонд “Ашана” открыл сбор средств на лечение Максима Гусина.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".