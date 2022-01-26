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Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Максима Гусина

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Максима Гусина

17-летний Максим Гусин получил огнестрельное дробовое ранение зимой прошлого года. Врачи решили ампутировать ногу, чтобы сохранить мальчику жизнь. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

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Благодаря своевременно оказанной помощи и приобретенному протезу с гидравлическим коленным суставом и подвижной стопой Максим вновь смог передвигаться самостоятельно. Однако это временный протез, который необходимо поменять до исполнения ему 18 лет. Сейчас Максиму необходим протез четвертой степени активности, чтобы он продолжал расти и развиваться, не чувствуя дискомфорта в ходьбе.Максима Гусина уже ждут в медицинском центре Еревана для установления протеза. Общая стоимость протеза и лечения составляет 555000 рублей. Но эта сумма неподъемна для семьи Гусиных.Культурно-благотворительный фонд “Ашана” открыл сбор средств на лечение Максима Гусина.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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