https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/goov-ob-omikrone-v-abkhazii-vykarabkaemsya-tolko-pri-deystvennykh-ogranicheniyakh--1037282987.html

Гоов об "омикроне" в Абхазии: выкарабкаемся только при действенных ограничениях

Гоов об "омикроне" в Абхазии: выкарабкаемся только при действенных ограничениях

О ситуации с омикрон-штаммом в Абхазии, и о том, какие меры необходимо принять для того, чтобы справиться с распространением вируса, в эфире радио Sputnik... 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T11:45+0300

2022-01-26T11:45+0300

2022-01-26T12:10+0300

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Гоов об "омикроне" в Абхазии: выкарабкаемся только при действенных ограничениях Гоов об "омикроне" в Абхазии: выкарабкаемся только при действенных ограничениях

В Абхазии зарегистрировано 30 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19, сообщает Минздрав республики."Мое мнение, что надо цепочку разорвать. Надо более жесткие меры принимать. Масочный режим, определить, сколько людей могут находится в определенном помещении, должна быть пропаганда вакцинации. Не надо придумывать, есть уже обкатанные меры, по которым идет Россия и Европа. Надо просто взять этот пример и ввести у нас, но его надо исполнять. Две три недели не жесткого локдауна, а ограничений, которые будут действенны, но кто это будет исполнять, вот это вопрос. Именно сейчас надо вводить ограничения, которые позволили бы нам подойти к выборам нормально или перенести их. По-другому мы не выкарабкаемся", - отметил Гоов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайлеМинздрав отмечает, что информация о факте подтверждения заражения "омикроном" в СЭС республики поступила 22 января, после того, как один из пациентов обратился к терапевту Республиканской больницы.Ранее в беседе с корреспондентом Sputnik директор диагностического центра Lab Quest в Абхазии Амина Амичба рассказала, что более 20 случаев штамма "омикрон" выявлено в их лаборатории с 16 января.

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