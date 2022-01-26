https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minoborony-rossii-provedet-ucheniya-v-akvatorii-chernogo-morya-1037298843.html

Минобороны России проведет учения в акватории Черного моря

Минобороны России проведет учения в акватории Черного моря

Более 20 кораблей из состава Черноморского флота России вышли в море для участия в военных учениях. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T13:45+0300

2022-01-26T13:45+0300

2022-01-26T13:56+0300

министерство обороны рф

черное море

военные учения

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1a/1037298431_93:0:1231:640_1920x0_80_0_0_8e3229033b0412b14b1c3cffab1d7a6e.jpg

Покинув места базирования в портах Севастополя и Новороссийска, суда в составе корабельных группировок отправились в назначенные районы акватории Черного Моря. По плану учения для выполнения задач в составе корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей будут принимать участие фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики. Экипажи кораблей проведут ряд тренировок и учений по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны рф, черное море, военные учения, видео, мультимедиа, видео