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Минобороны России проведет учения в акватории Черного моря
Минобороны России проведет учения в акватории Черного моря
Более 20 кораблей из состава Черноморского флота России вышли в море для участия в военных учениях. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T13:45+0300
2022-01-26T13:45+0300
2022-01-26T13:56+0300
министерство обороны рф
черное море
военные учения
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видео
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Покинув места базирования в портах Севастополя и Новороссийска, суда в составе корабельных группировок отправились в назначенные районы акватории Черного Моря. По плану учения для выполнения задач в составе корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей будут принимать участие фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики. Экипажи кораблей проведут ряд тренировок и учений по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, черное море, военные учения, видео, мультимедиа, видео
Минобороны России проведет учения в акватории Черного моря
13:45 26.01.2022 (обновлено: 13:56 26.01.2022)
Более 20 кораблей из состава Черноморского флота России вышли в море для участия в военных учениях.
Покинув места базирования в портах Севастополя и Новороссийска, суда в составе корабельных группировок отправились в назначенные районы акватории Черного Моря.
По плану учения для выполнения задач в составе корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей будут принимать участие фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.
Экипажи кораблей проведут ряд тренировок и учений по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.