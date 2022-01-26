https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-rossii-podgotovil-pamyatku-dlya-lecheniya-bessimptomnogo-i-legkogo-covid-19-1037293633.html

Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

Документ содержит рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T10:15+0300

2022-01-26T10:15+0300

2022-01-26T10:41+0300

россия

медицина

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1a/1037294850_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_592d4da2a4c39817c5b8edbce542c1e5.jpg

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19.Документ называется "Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции".Основные положения:Новый штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции, при этом, по словам главы Роспотребнадзора, растет число бессимптомников.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19