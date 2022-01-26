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https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-rossii-podgotovil-pamyatku-dlya-lecheniya-bessimptomnogo-i-legkogo-covid-19-1037293633.html
Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19
Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19
Документ содержит рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T10:15+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19.Документ называется "Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции".Основные положения:Новый штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции, при этом, по словам главы Роспотребнадзора, растет число бессимптомников.
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

10:15 26.01.2022 (обновлено: 10:41 26.01.2022)
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Кирилл Брага
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Документ содержит рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19.
Документ называется "Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции".
Основные положения:
привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется;—
тем, кто не делал прививку и не болел, при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить врачу;—
самостоятельно принимать антибиотики не рекомендуется.—
Новый штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции, при этом, по словам главы Роспотребнадзора, растет число бессимптомников.
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