https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/nazvano-chislo-privitykh-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii-v-abkhazii-1037301461.html

Названо число привитых от коронавируса с начала пандемии в Абхазии

Названо число привитых от коронавируса с начала пандемии в Абхазии

В ближайшее время Минздрав Абхазии получит новую партию российского препарата "Спутник Лайт". 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T16:34+0300

2022-01-26T16:34+0300

2022-01-26T16:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. За весь период пандемии коронавируса в Абхазии привилось 16622 человека, сообщает пресс-служба Минздрава.С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" привились 1500 человек, с начала пандемии - 6 929 человек.

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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии