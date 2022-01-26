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Названо число привитых от коронавируса с начала пандемии в Абхазии
Названо число привитых от коронавируса с начала пандемии в Абхазии
В ближайшее время Минздрав Абхазии получит новую партию российского препарата "Спутник Лайт". 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T16:34+0300
2022-01-26T16:34+0300
2022-01-26T16:35+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. За весь период пандемии коронавируса в Абхазии привилось 16622 человека, сообщает пресс-служба Минздрава.С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" привились 1500 человек, с начала пандемии - 6 929 человек.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии
Названо число привитых от коронавируса с начала пандемии в Абхазии
16:34 26.01.2022 (обновлено: 16:35 26.01.2022)
В ближайшее время Минздрав Абхазии получит новую партию российского препарата "Спутник Лайт".
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. За весь период пандемии коронавируса в Абхазии привилось 16622 человека, сообщает пресс-служба Минздрава.
Новой партией вакцины "Спутник V" с 18 ноября 2021 года по 26 января 2022 года привились 3193 человека.
С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" привились 1500 человек, с начала пандемии - 6 929 человек.