https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/posrednik-kharaziya-o-zadachakh-i-deyatelnosti-goskomiteta-po-repatriatsii-1037301700.html

Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации

Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации

Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия в эфире радио Sputnik в рамках программы "Посредник" подвел итоги работы ведомства в 2021 году, рассказал... 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T16:47+0300

2022-01-26T16:47+0300

2022-01-26T16:47+0300

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Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации

Ряд мероприятий, в числе которых было и проведение традиционного летнего лагеря с участием юных соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли осуществить в прошлом году по причине пандемии, но вместе с тем, девять девушек и парней из Турции и Иордании стали студентами Абхазского Государственного университета, сообщил Вадим Харазия. Студентами вузов Турции стали и молодые люди из Абхазии.Председатель Госкомитета по репатриации рассказал также о проекте строительства коттеджей в Очамчырском районе в селе Лашкиндар, который осуществляется за счет средств самих репатриантов, какова судьба ранее законсервированного объекта в селе Мачара, кто будет реализовывать этот проект постройки жилья соотечественникам, вернувшихся на историческую родину.Полная версия беседы в аудиофайле.

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репатриация, абхазия, подкасты, посредник, аудио