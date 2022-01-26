https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/posrednik-kharaziya-o-zadachakh-i-deyatelnosti-goskomiteta-po-repatriatsii-1037301700.html
Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации
Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации
Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия в эфире радио Sputnik в рамках программы "Посредник" подвел итоги работы ведомства в 2021 году, рассказал... 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T16:47+0300
2022-01-26T16:47+0300
2022-01-26T16:47+0300
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Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации
Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации
Ряд мероприятий, в числе которых было и проведение традиционного летнего лагеря с участием юных соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли осуществить в прошлом году по причине пандемии, но вместе с тем, девять девушек и парней из Турции и Иордании стали студентами Абхазского Государственного университета, сообщил Вадим Харазия. Студентами вузов Турции стали и молодые люди из Абхазии.Председатель Госкомитета по репатриации рассказал также о проекте строительства коттеджей в Очамчырском районе в селе Лашкиндар, который осуществляется за счет средств самих репатриантов, какова судьба ранее законсервированного объекта в селе Мачара, кто будет реализовывать этот проект постройки жилья соотечественникам, вернувшихся на историческую родину.Полная версия беседы в аудиофайле.
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репатриация, абхазия, подкасты, посредник, аудио
Посредник: Харазия о задачах и деятельности Госкомитета по репатриации
Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия в эфире радио Sputnik в рамках программы "Посредник" подвел итоги работы ведомства в 2021 году, рассказал о планах на этот год, а также о проблемах и задачах государственного комитета.
Ряд мероприятий, в числе которых было и проведение традиционного летнего лагеря с участием юных соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли осуществить в прошлом году по причине пандемии, но вместе с тем, девять девушек и парней из Турции и Иордании стали студентами Абхазского Государственного университета, сообщил Вадим Харазия. Студентами вузов Турции стали и молодые люди из Абхазии.
Председатель Госкомитета по репатриации рассказал также о проекте строительства коттеджей в Очамчырском районе в селе Лашкиндар, который осуществляется за счет средств самих репатриантов, какова судьба ранее законсервированного объекта в селе Мачара, кто будет реализовывать этот проект постройки жилья соотечественникам, вернувшихся на историческую родину.
Полная версия беседы в аудиофайле.