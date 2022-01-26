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Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности
Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T22:36+0300
2022-01-26T22:36+0300
2022-01-26T22:36+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в министерстве.Отмечается, что встреча прошла по просьбе диппредставителя Соединенных Штатов.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что их ответ скоординирован с Украиной и европейскими союзниками."Я планирую поговорить с министром (иностранных дел России Сергеем. — Прим. ред.) Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом", — сказал глава Госдепа.Он пояснил, что США не хотят обнародовать документ, чтобы оставалась возможность для конфиденциальных переговоров, и надеются, что Россия серьезно к этому отнесется.Позднее российский посол в Брюсселе получил письменный ответ НАТО на аналогичные предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбернг, этот документ поддержали все 30 союзников.
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политика, мид рф, россия, нато, сша
Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik
. Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили
в министерстве.
Отмечается, что встреча прошла по просьбе диппредставителя Соединенных Штатов.
"Глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", — сказали в ведомстве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что их ответ скоординирован с Украиной и европейскими союзниками.
"Я планирую поговорить с министром (иностранных дел России Сергеем. — Прим. ред.) Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом", — сказал глава Госдепа.
Он пояснил, что США не хотят обнародовать документ, чтобы оставалась возможность для конфиденциальных переговоров, и надеются, что Россия серьезно к этому отнесется.
Позднее российский посол в Брюсселе получил письменный ответ НАТО на аналогичные предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбернг, этот документ поддержали все 30 союзников.