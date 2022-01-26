https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/shkoly-sukhuma-zakroyutsya-na-karantin-do-4-fevralya-1037303604.html
Школы Сухума закроются на карантин до 4 февраля
Школы Сухума закроются на карантин до 4 февраля
Из 700 учителей столицы коронавирус диагностирован у 15, а из более чем 8000 учеников коронавирус обнаружен у 69. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T18:02+0300
2022-01-26T18:02+0300
2022-01-26T18:07+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
образование
школы
карантин
сухум
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/16/1030984818_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_8976c49d35a022a99a833c90bfd8ce09.jpg
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин средних общеобразовательных учреждений столицы, об этом сообщается на сайте администрации. Решение было принято на основании обращения начальника Управления образования администрации Астанды Таркил, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества преподавателей с диагнозом коронавирус.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/16/1030984818_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_6c2e1c0ad0efff391c186b3d83435667.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
образование, школы, карантин, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19
Школы Сухума закроются на карантин до 4 февраля
18:02 26.01.2022 (обновлено: 18:07 26.01.2022)
Из 700 учителей столицы коронавирус диагностирован у 15, а из более чем 8000 учеников коронавирус обнаружен у 69.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik.
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин средних общеобразовательных учреждений столицы, об этом сообщается на сайте
администрации.
Школы будут закрыты с 27 января по 4 февраля включительно.
Решение было принято на основании обращения начальника Управления образования администрации Астанды Таркил, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества преподавателей с диагнозом коронавирус.