https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/shkoly-sukhuma-zakroyutsya-na-karantin-do-4-fevralya-1037303604.html

Школы Сухума закроются на карантин до 4 февраля

Школы Сухума закроются на карантин до 4 февраля

Из 700 учителей столицы коронавирус диагностирован у 15, а из более чем 8000 учеников коронавирус обнаружен у 69. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T18:02+0300

2022-01-26T18:02+0300

2022-01-26T18:07+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

образование

школы

карантин

сухум

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин средних общеобразовательных учреждений столицы, об этом сообщается на сайте администрации. Решение было принято на основании обращения начальника Управления образования администрации Астанды Таркил, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества преподавателей с диагнозом коронавирус.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, школы, карантин, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19