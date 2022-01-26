https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/sud-prodlil-domashniy-arest-v-otnoshenii-nelli-lagvilava-1037301363.html

Суд продлил домашний арест в отношении Нелли Лагвилава

Суд продлил домашний арест в отношении Нелли Лагвилава

Бывшая заведующая дневным стационаром Национального онкологического центра Абхазии является одной из обвиняемых в деле о хищении препаратов для химио- и... 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T18:36+0300

2022-01-26T18:36+0300

2022-01-26T19:41+0300

в абхазии

новости

сухумский городской суд

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Сухумский городской суд под председательством судьи Мадины Чанба принял решение о продлении домашнего ареста в отношении Нелли Лагвилава, сообщается на сайте суда.Домашний арест Нелли Лагвилава продлен на четыре месяца, до 28 мая 2022 года с возможностью обжалования постановления в течение трех суток через Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии.Уголовное дело по факту хищения лекарств было возбуждено в июне 2021 года. Помимо Лагвилава в преступлении обвиняются главный врач учреждения Лев Аргун и Лариса Квеквескири, работавшая старшей медсестрой отделения химиотерапии .Препараты предназначались для онкологических больных и поступали в центр в соответствии с государственной программой по обеспечению химиопрепаратами, действующей с 2004 года. В результате хищений бюджету государства был нанесен крупный ущерб.По заявлениям следователей, подозреваемые вносили заведомо ложные сведения в амбулаторные карты пациентов и в реестр оплаты медицинских услуг. Следствие охватывает период действия государственной программы с 2017 по 2021 годы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210831/Figurantam-dela-o-khischeniyakh-v-onkotsentre-prodlili-domashniy-arest-1033129638.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210628/Na-medikov-onkotsentra-Abkhazii-zaveli-ugolovnoe-delo-za-khischeniya-1032727075.html

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новости, сухумский городской суд