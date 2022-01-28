https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/ankvab-ne-vizhu-nikakikh-osnovaniy-dlya-perenosa-parlamentskikh-vyborov-1037329804.html

Анкваб: не вижу никаких оснований для переноса парламентских выборов

Анкваб: не вижу никаких оснований для переноса парламентских выборов

Выборы в Народное Собрание Абхазии назначены на 12 марта. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T13:16+0300

2022-01-28T13:16+0300

2022-01-28T13:16+0300

в абхазии

александр анкваб

выборы

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб не видит оснований для переноса выборов депутатов Парламента республики, об этом он сказал на заседании Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции в пятницу 28 января.Члены Оперштаба обсудили эпидемиологическую обстановку в стране. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик заявила, что новый омикрон-штамм коронавируса, который уже зафиксирован в Абхазии, никакими ограничительными мерами остановить невозможно. В то же время, он отметила что и дельта-штамм никуда не исчез и призвала людей из группы риска быть бдительными. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 27 января составляет 42065 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063 человека.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр анкваб, выборы, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19