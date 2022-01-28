https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/bolnitsy-priostanovyat-planovye-operatsii-iz-za-karantina-1037328663.html
Больницы приостановят плановые операции из-за карантина
Больницы приостановят плановые операции из-за карантина
С начала недели в Абхазии резко выросло число новых случаев коронавируса, Минздрав связывает такой всплеск с новым штаммом "омикрон". 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T12:47+0300
2022-01-28T12:47+0300
2022-01-28T12:54+0300
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В медучреждениях Абхазии ввели карантин и на время отменят плановые операции, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Оперштаба по защите населения от COVID-19 в пятницу 28 января."Все наши медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы. Введен карантин в лечебных учреждениях, ограничено посещение, временно будут отменены плановые операции", - сказал Бутба. Он добавил, что все больницы страны полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты.Министр подчеркнул, опираясь на опыт абхазских врачей и зарубежных специалистов, что инфицирование "омикроном" протекает легче дельта-штамма, но он в разы заразнее всех ранее известных штаммов коронавируса.Общее число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Абхазии превысило 42 тысячи . Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063 человека. Накануне зафиксировали рекордные 607 случаев заражения COVID-19.
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новости, абхазия, больницы, мировая пандемия коронавируса covid-19
Больницы приостановят плановые операции из-за карантина
12:47 28.01.2022 (обновлено: 12:54 28.01.2022)
С начала недели в Абхазии резко выросло число новых случаев коронавируса, Минздрав связывает такой всплеск с новым штаммом "омикрон".
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В медучреждениях Абхазии ввели карантин и на время отменят плановые операции, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Оперштаба по защите населения от COVID-19 в пятницу 28 января.
"Все наши медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы. Введен карантин в лечебных учреждениях, ограничено посещение, временно будут отменены плановые операции", - сказал Бутба.
Он добавил, что все больницы страны полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты.
Министр подчеркнул, опираясь на опыт абхазских врачей и зарубежных специалистов, что инфицирование "омикроном" протекает легче дельта-штамма, но он в разы заразнее всех ранее известных штаммов коронавируса.
Общее число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Абхазии превысило 42 тысячи . Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063 человека. Накануне зафиксировали рекордные 607 случаев заражения COVID-19.