https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/bolnitsy-priostanovyat-planovye-operatsii-iz-za-karantina-1037328663.html

Больницы приостановят плановые операции из-за карантина

Больницы приостановят плановые операции из-за карантина

С начала недели в Абхазии резко выросло число новых случаев коронавируса, Минздрав связывает такой всплеск с новым штаммом "омикрон". 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T12:47+0300

2022-01-28T12:47+0300

2022-01-28T12:54+0300

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В медучреждениях Абхазии ввели карантин и на время отменят плановые операции, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Оперштаба по защите населения от COVID-19 в пятницу 28 января."Все наши медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы. Введен карантин в лечебных учреждениях, ограничено посещение, временно будут отменены плановые операции", - сказал Бутба. Он добавил, что все больницы страны полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты.Министр подчеркнул, опираясь на опыт абхазских врачей и зарубежных специалистов, что инфицирование "омикроном" протекает легче дельта-штамма, но он в разы заразнее всех ранее известных штаммов коронавируса.Общее число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Абхазии превысило 42 тысячи . Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063 человека. Накануне зафиксировали рекордные 607 случаев заражения COVID-19.

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