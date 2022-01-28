https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/dzhindzholiya-o-podderzhke-mnogodetnykh-semey-deneg-khvatit-esli-sokratim-nenuzhnye-raskhody-1037326265.html
Джинджолия о поддержке многодетных семей: денег хватит, если сократим ненужные расходы
Джинджолия о поддержке многодетных семей: денег хватит, если сократим ненужные расходы
Что предусматривает проект закона "О социальной поддержке многодетных семей", есть ли надежда, что успеют какие-то меры поддержки, озвученные в документе... 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T15:54+0300
2022-01-28T15:54+0300
2022-01-28T16:19+0300
радио
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Джинджолия о поддержке многодетных семей: денег хватит, если сократим ненужные расходы
Джинджолия о поддержке многодетных семей: денег хватит, если сократим ненужные расходы
В Парламенте прошло заседание комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии, обсуждались несколько законопроектов, в том числе и проект закона "О социальной поддержке многодетных семей". Этот проект депутаты обсуждают уже несколько лет, но до сих пор документ не принят.Депутат Парламента Алхас Джинджолия в беседе на радио сказал, что проект закона будет представлен на ближайшей сессии."В законе несколько глав, где описывается что такое молодая семья, сколько детей и какие у них права. Предлагается своеобразная шкала, в которой в зависимости от количества детей нарастает количество льгот социальной поддержки. Где-то магнетизированные льготы, имеются в виду суммы пособий, где-то социальные, например, как освобождение от уплаты или скидки при уплате, где-то рассматривается вариант, как помощь в приобретении жилья, выделение жилья, снабжение транспортом. Более полномасштабная помощь, чем ныне действующая. Отчасти этот закон всегда может модернизироваться, стать частью программы по демографии, закон, который мы приняли не так давно", – рассказал Джинджолия.Депутат считает, что если оптимизировать бюджет, то средств на обеспечение льгот будет хватать."Ненужные расходы, которые мы наблюдаем ежегодно в бюджете, это стало уже традицией печальной, можно сократить, и вполне хватит на обеспечение льгот. Относительный каркас статистических данных у нас есть. Я думаю, денег хватит. Не в бюджете этого года. Можно вводить льготы поэтапно. У нас, к примеру, льготы по ЖКХ касаются исключительно силовиков, почему не переключить от силовиков, которые уже социально защищены пенсиями, зарплатами, на многодетных. Если силовик многодетный, это будет и его касаться", – сказал Джинджолия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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многодетные семьи, парламент абхазии, подкасты, аудио
Джинджолия о поддержке многодетных семей: денег хватит, если сократим ненужные расходы
15:54 28.01.2022 (обновлено: 16:19 28.01.2022)
Что предусматривает проект закона "О социальной поддержке многодетных семей", есть ли надежда, что успеют какие-то меры поддержки, озвученные в документе, включить в бюджет 2022 года, в эфире радио Sputnik рассказал, депутат и председатель комитета Алхас Джинджолия.
В Парламенте прошло заседание комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии, обсуждались несколько законопроектов, в том числе и проект закона "О социальной поддержке многодетных семей". Этот проект депутаты обсуждают уже несколько лет, но до сих пор документ не принят.
Депутат Парламента Алхас Джинджолия в беседе на радио сказал, что проект закона будет представлен на ближайшей сессии.
"В законе несколько глав, где описывается что такое молодая семья, сколько детей и какие у них права. Предлагается своеобразная шкала, в которой в зависимости от количества детей нарастает количество льгот социальной поддержки. Где-то магнетизированные льготы, имеются в виду суммы пособий, где-то социальные, например, как освобождение от уплаты или скидки при уплате, где-то рассматривается вариант, как помощь в приобретении жилья, выделение жилья, снабжение транспортом. Более полномасштабная помощь, чем ныне действующая. Отчасти этот закон всегда может модернизироваться, стать частью программы по демографии, закон, который мы приняли не так давно", – рассказал Джинджолия.
Депутат считает, что если оптимизировать бюджет, то средств на обеспечение льгот будет хватать.
"Ненужные расходы, которые мы наблюдаем ежегодно в бюджете, это стало уже традицией печальной, можно сократить, и вполне хватит на обеспечение льгот. Относительный каркас статистических данных у нас есть. Я думаю, денег хватит. Не в бюджете этого года. Можно вводить льготы поэтапно. У нас, к примеру, льготы по ЖКХ касаются исключительно силовиков, почему не переключить от силовиков, которые уже социально защищены пенсиями, зарплатами, на многодетных. Если силовик многодетный, это будет и его касаться", – сказал Джинджолия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.