https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/glava-mid-rossii-sergey-lavrov-dast-intervyu-po-tekuschey-mezhdunarodnoy-povestke-1037324985.html

Глава МИД России Сергей Лавров даст интервью по текущей международной повестке

Глава МИД России Сергей Лавров даст интервью по текущей международной повестке

Ожидается, что общение дипломата со СМИ продлится чуть более часа. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T10:15+0300

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мид рф

сергей лавров

россия

интервью

анонсы

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке в пятницу, 28 января, сообщается на сайте российского МИД.Интервью глава внешнеполитического ведомства даст радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Начало в 11:00. В прямом эфире трансляцию можно посмотреть на официальном сайте МИД России в разделе "Видео", а также в аккаунтах министерства в социальных сетях.

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мид рф, сергей лавров, россия, интервью, анонсы