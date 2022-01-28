https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/glava-mid-rossii-sergey-lavrov-dast-intervyu-po-tekuschey-mezhdunarodnoy-povestke-1037324985.html
Глава МИД России Сергей Лавров даст интервью по текущей международной повестке
Глава МИД России Сергей Лавров даст интервью по текущей международной повестке
Ожидается, что общение дипломата со СМИ продлится чуть более часа. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T10:15+0300
2022-01-28T10:15+0300
2022-01-28T11:04+0300
мид рф
сергей лавров
россия
интервью
анонсы
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке в пятницу, 28 января, сообщается на сайте российского МИД.Интервью глава внешнеполитического ведомства даст радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Начало в 11:00. В прямом эфире трансляцию можно посмотреть на официальном сайте МИД России в разделе "Видео", а также в аккаунтах министерства в социальных сетях.
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Новости
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид рф, сергей лавров, россия, интервью, анонсы
Глава МИД России Сергей Лавров даст интервью по текущей международной повестке
10:15 28.01.2022 (обновлено: 11:04 28.01.2022)
Ожидается, что общение дипломата со СМИ продлится чуть более часа.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке в пятницу, 28 января, сообщается
на сайте российского МИД.
Интервью глава внешнеполитического ведомства даст радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Начало в 11:00. В прямом эфире трансляцию можно посмотреть на официальном сайте МИД России в разделе "Видео
", а также в аккаунтах министерства в социальных сетях.