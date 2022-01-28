https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/intervyu-glavy-mid-rossii-sergeya-lavrova-radiostantsiyam-pryamaya-translyatsiya-1037325944.html
Интервью главы МИД России Сергея Лаврова радиостанциям. Трансляция завершена
Интервью главы МИД России Сергея Лаврова радиостанциям. Трансляция завершена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает в пятницу интервью четырем радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T11:06+0300
2022-01-28T11:06+0300
2022-01-28T12:58+0300
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает в пятницу интервью четырем радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Глава внешнеполитического ведомства ответит на актуальные вопросы о внешней политике и текущей международной повестке.Ожидается, что общение дипломата со СМИ продлится чуть более часа.
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в мире, видео, мид рф, сергей лавров, россия, мультимедиа, видео
Интервью главы МИД России Сергея Лаврова радиостанциям. Трансляция завершена
11:06 28.01.2022 (обновлено: 12:58 28.01.2022)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает в пятницу интервью четырем радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Глава внешнеполитического ведомства ответит на актуальные вопросы о внешней политике и текущей международной повестке.
Ожидается, что общение дипломата со СМИ продлится чуть более часа.