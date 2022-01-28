https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/lavrova-vozmutila-odnobokaya-pozitsiya-euronews-v-reportazhe-o-yugoosetinskom-konflikte-1037329273.html

Лаврова возмутила подача Euronews войны Грузии с Абхазией и Южной Осетией

Лаврова возмутила подача Euronews войны Грузии с Абхазией и Южной Осетией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу дал интервью четырем радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T13:44+0300

2022-01-28T13:44+0300

2022-01-28T14:06+0300

новости

сергей лавров

южная осетия

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Говоря о том, как важно понимать предысторию любого внешнеполитического вопроса, Сергей Лавров в интервью крупнейшим радиостанциям рассказал о просмотренном им сюжете на Euronews, в котором не раскрыли причин конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетии. Министр прокомментировал репортаж грузинского журналиста из села Двани на территории Южной Осетии. Рассказывая о грузине, дом которого был сожжен во время войны, журналист иллюстрировал этим примером следующую мысль: из-за вооруженного конфликта четырнадцатилетней давности люди до сих пор вынуждены жить в тяжелых условиях. По его словам, люди теряют свои земли, их похищают и задерживают российские солдаты.В ответ на репортаж журналиста ведущий новостного выпуска на Euronews пояснил зрителям, что после развала СССР Грузия первой из бывших республик испытала на себе эскалацию сепаратизма и вооруженного противостояния, а тысячи беженцев до сих пор не могут вернуться домой.Закончился репортаж фразой о том, что в 2008 году, когда конфликт перешел в горячую фазу, Россия выступила на стороне Южной Осетии. Министр посетовал, что международный канал Euronews, позиционирующий себя как образец многообразия точек зрения, рассказывая о братоубийственном конфликте, не говорит зрителям о причинах его начала.

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новости, сергей лавров, южная осетия