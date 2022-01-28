https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/lavrova-vozmutila-odnobokaya-pozitsiya-euronews-v-reportazhe-o-yugoosetinskom-konflikte-1037329273.html
Лаврова возмутила подача Euronews войны Грузии с Абхазией и Южной Осетией
Лаврова возмутила подача Euronews войны Грузии с Абхазией и Южной Осетией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу дал интервью четырем радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T13:44+0300
2022-01-28T13:44+0300
2022-01-28T14:06+0300
новости
сергей лавров
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032165474_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_60ecbe7542c5fcc49ac8eebd3e185c33.jpg
СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Говоря о том, как важно понимать предысторию любого внешнеполитического вопроса, Сергей Лавров в интервью крупнейшим радиостанциям рассказал о просмотренном им сюжете на Euronews, в котором не раскрыли причин конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетии. Министр прокомментировал репортаж грузинского журналиста из села Двани на территории Южной Осетии. Рассказывая о грузине, дом которого был сожжен во время войны, журналист иллюстрировал этим примером следующую мысль: из-за вооруженного конфликта четырнадцатилетней давности люди до сих пор вынуждены жить в тяжелых условиях. По его словам, люди теряют свои земли, их похищают и задерживают российские солдаты.В ответ на репортаж журналиста ведущий новостного выпуска на Euronews пояснил зрителям, что после развала СССР Грузия первой из бывших республик испытала на себе эскалацию сепаратизма и вооруженного противостояния, а тысячи беженцев до сих пор не могут вернуться домой.Закончился репортаж фразой о том, что в 2008 году, когда конфликт перешел в горячую фазу, Россия выступила на стороне Южной Осетии. Министр посетовал, что международный канал Euronews, позиционирующий себя как образец многообразия точек зрения, рассказывая о братоубийственном конфликте, не говорит зрителям о причинах его начала.
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032165474_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f7aa45633776dd1e57b6beab6678603.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сергей лавров, южная осетия
Лаврова возмутила подача Euronews войны Грузии с Абхазией и Южной Осетией
13:44 28.01.2022 (обновлено: 14:06 28.01.2022)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу дал интервью четырем радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Говоря о том, как важно понимать предысторию любого внешнеполитического вопроса, Сергей Лавров в интервью
крупнейшим радиостанциям рассказал о просмотренном им сюжете на Euronews, в котором не раскрыли причин конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетии.
Министр прокомментировал репортаж грузинского журналиста из села Двани на территории Южной Осетии. Рассказывая о грузине, дом которого был сожжен во время войны, журналист иллюстрировал этим примером следующую мысль: из-за вооруженного конфликта четырнадцатилетней давности люди до сих пор вынуждены жить в тяжелых условиях. По его словам, люди теряют свои земли, их похищают и задерживают российские солдаты.
В ответ на репортаж журналиста ведущий новостного выпуска на Euronews пояснил зрителям, что после развала СССР Грузия первой из бывших республик испытала на себе эскалацию сепаратизма и вооруженного противостояния, а тысячи беженцев до сих пор не могут вернуться домой.
"При этом не сказано, какого сорта сепаратизм испытала Грузия, когда Гамсахурдия шовинистически требовал от абхазов убираться или огрузиниться, а югоосетин не считал за людей. Никто ничего не говорит об этом", – заявил Лавров.
Закончился репортаж фразой о том, что в 2008 году, когда конфликт перешел в горячую фазу, Россия выступила на стороне Южной Осетии.
Министр посетовал, что международный канал Euronews, позиционирующий себя как образец многообразия точек зрения, рассказывая о братоубийственном конфликте, не говорит зрителям о причинах его начала.