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https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/likvidatsiya-terroristov-ucheniya-abkhazskikh-silovikov-v-sukhume-1037328127.html
Ликвидация "террористов": учения абхазских силовиков в Сухуме
Ликвидация "террористов": учения абхазских силовиков в Сухуме
Антитеррористические учения сотрудников Службы государственной безопасности и ряда силовых структур Абхазии начались 27 января и пройдут до 5 февраля. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
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Служба государственной безопасности Абхазии и ряд силовых структур страны проводят антитеррористические учения. Одной из нескольких локаций было выбрано здание бывшего Верховного Совета Абхазской АССР. Согласно сценарию, силовики с помощью вертолета, бронетранспортера и другой специальной военной техники освобождают заложников, захваченных террористической группой. Операция проводится как с земли, так и с воздуха. Группы штурмовиков прорываются на объект не только с улицы, но и с крыши здания при помощи альпинистского снаряжения. Для обнаружения, разминирования предметов и подозрительного транспорта вблизи здания использовали роботизированную технику и кинологов. Пресс-служба СГБ Абхазии обратилась к жителям близлежащих от места проведения учений домов и сотрудникам госучреждений с просьбой не поддаваться панике и соблюдать осторожность.
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фото , мультимедиа, фото, служба безопасности республики абхазия

Ликвидация "террористов": учения абхазских силовиков в Сухуме

14:36 28.01.2022
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Антитеррористические учения сотрудников Службы государственной безопасности и ряда силовых структур Абхазии начались 27 января и пройдут до 5 февраля.
Служба государственной безопасности Абхазии и ряд силовых структур страны проводят антитеррористические учения. Одной из нескольких локаций было выбрано здание бывшего Верховного Совета Абхазской АССР. Согласно сценарию, силовики с помощью вертолета, бронетранспортера и другой специальной военной техники освобождают заложников, захваченных террористической группой.
Операция проводится как с земли, так и с воздуха. Группы штурмовиков прорываются на объект не только с улицы, но и с крыши здания при помощи альпинистского снаряжения. Для обнаружения, разминирования предметов и подозрительного транспорта вблизи здания использовали роботизированную технику и кинологов. Пресс-служба СГБ Абхазии обратилась к жителям близлежащих от места проведения учений домов и сотрудникам госучреждений с просьбой не поддаваться панике и соблюдать осторожность.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Служба государственной безопасности и ряд силовых структур Абхазии проводят антитеррористические учения с 27 января по 5 февраля.

Служба государственной безопасности и ряд силовых структур Абхазии проводят антитеррористические учения с 27 января по 5 февраля. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Служба государственной безопасности и ряд силовых структур Абхазии проводят антитеррористические учения с 27 января по 5 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одной из локаций для учений выбрали сгоревшее здание бывшего Совета министров страны.

Одной из локаций для учений выбрали сгоревшее здание бывшего Совета министров страны. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одной из локаций для учений выбрали сгоревшее здание бывшего Совета министров страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях силовиков задействована военная техника, в том числе, вертолеты и бронетранспортеры.

В учениях силовиков задействована военная техника, в том числе, вертолеты и бронетранспортеры. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях силовиков задействована военная техника, в том числе, вертолеты и бронетранспортеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения проводятся по нескольким сценариям, которые направлены на оттачивание навыков и знаний силовиков.

Учения проводятся по нескольким сценариям, которые направлены на оттачивание навыков и знаний силовиков. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения проводятся по нескольким сценариям, которые направлены на оттачивание навыков и знаний силовиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласно намеченному сценарию, для освобождения заложников группа штурмовиков с использованием альпинистского снаряжения проникает в здание с крыши.

Согласно намеченному сценарию, для освобождения заложников группа штурмовиков с использованием альпинистского снаряжения проникает в здание с крыши. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласно намеченному сценарию, для освобождения заложников группа штурмовиков с использованием альпинистского снаряжения проникает в здание с крыши.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сотрудники СОБР блокируют подъезды к зданию с помощью бронетехники.

Сотрудники СОБР блокируют подъезды к зданию с помощью бронетехники. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сотрудники СОБР блокируют подъезды к зданию с помощью бронетехники.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для обнаружения взрывоопасных предметов в учениях также использовали группу кинологов.

Для обнаружения взрывоопасных предметов в учениях также использовали группу кинологов. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для обнаружения взрывоопасных предметов в учениях также использовали группу кинологов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С помощью робототехники для обезвреживания взрывоопасных предметов производится осмотр автотранспорта.

С помощью робототехники для обезвреживания взрывоопасных предметов производится осмотр автотранспорта. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

С помощью робототехники для обезвреживания взрывоопасных предметов производится осмотр автотранспорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Группа конвоирования прибыла для задержания условных террористов и вывода заложников к обозначенной точке.

Группа конвоирования прибыла для задержания условных террористов и вывода заложников к обозначенной точке. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Группа конвоирования прибыла для задержания условных террористов и вывода заложников к обозначенной точке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения силовиков будут проводиться не только в здании Совмина, но и на других объектах и локациях.

Учения силовиков будут проводиться не только в здании Совмина, но и на других объектах и локациях. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения силовиков будут проводиться не только в здании Совмина, но и на других объектах и локациях.

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