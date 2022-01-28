Ликвидация "террористов": учения абхазских силовиков в Сухуме

Служба государственной безопасности Абхазии и ряд силовых структур страны проводят антитеррористические учения. Одной из нескольких локаций было выбрано здание бывшего Верховного Совета Абхазской АССР. Согласно сценарию, силовики с помощью вертолета, бронетранспортера и другой специальной военной техники освобождают заложников, захваченных террористической группой. Операция проводится как с земли, так и с воздуха. Группы штурмовиков прорываются на объект не только с улицы, но и с крыши здания при помощи альпинистского снаряжения. Для обнаружения, разминирования предметов и подозрительного транспорта вблизи здания использовали роботизированную технику и кинологов. Пресс-служба СГБ Абхазии обратилась к жителям близлежащих от места проведения учений домов и сотрудникам госучреждений с просьбой не поддаваться панике и соблюдать осторожность.
Антитеррористические учения сотрудников Службы государственной безопасности и ряда силовых структур Абхазии начались 27 января и пройдут до 5 февраля.
Служба государственной безопасности Абхазии и ряд силовых структур страны проводят антитеррористические учения. Одной из нескольких локаций было выбрано здание бывшего Верховного Совета Абхазской АССР. Согласно сценарию, силовики с помощью вертолета, бронетранспортера и другой специальной военной техники освобождают заложников, захваченных террористической группой.
Операция проводится как с земли, так и с воздуха. Группы штурмовиков прорываются на объект не только с улицы, но и с крыши здания при помощи альпинистского снаряжения. Для обнаружения, разминирования предметов и подозрительного транспорта вблизи здания использовали роботизированную технику и кинологов. Пресс-служба СГБ Абхазии обратилась к жителям близлежащих от места проведения учений домов и сотрудникам госучреждений с просьбой не поддаваться панике и соблюдать осторожность.