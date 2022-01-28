https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/nikonov-ob-agressii-zapada-nado-protivopostavlyat-zheleznyy-kulak--1037329098.html

Никонов об агрессии Запада: надо противопоставлять железный кулак

Никонов об агрессии Запада: надо противопоставлять железный кулак

Российский политик, историк и писатель Вячеслав Никонов в эфире радио Sputnik рассуждает, какие страны могут оказаться на стороне России в противостоянии с... 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T13:01+0300

2022-01-28T13:01+0300

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Никонов об агрессии Запада: надо противопоставлять железный кулак Никонов об агрессии Запада: надо противопоставлять железный кулак

Характер угрозы со стороны Западного альянса должен быть сейчас совершенно очевиден, полагает Никонов, речь идет не о силах демократии, и к сожалению, эти силы уже на наших границах, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов."Агрессор – это тот, кто подтаскивает свои вооруженные силы на наши границы. Не мы пришли в Мексику и Канаду, они пришли своим сапогом в восточную Германию, Польшу Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Хорватию, Словению, Албанию, Литву, Латвию, Эстонию, Украину. Они идут не с демократией, они идут с разрушенными памятниками солдат, воевавших с фашизмом, они идут с факельными шествиями нацистов, с парадами ветеранов СС", ― рассуждает Никонов на радио Sputnik Беларусь.Из-за агрессии Запада нам уже пришлось потерять Украину и Прибалтику, если бы страны западного альянса были демократиями, они бы заботились об интересах и безопасности собственных народов и приняли бы те мирные предложения или требования, которые выдвинула Россия в проекте договора о безопасности с США и соглашения с НАТО, говорит политик."Они отклоняют сейчас предложения, потому что они не отказались от продолжения наступления за мировой господство и потому что они боятся обнаружить свою слабость", ― отмечает Никонов.Западный альянс – сила, безусловно, мощная, но уже не та, какой была три десятилетия назад. Если 30 лет назад на Запад приходилось 80% мировой экономики, то сейчас едва ли 60%, отмечает политик."Когда был Карибский кризис, США имели перед Советским Союзом превосходство по ядерным боеголовкам в 10 раз, посредством доставки – в 17. Сегодня у американцев нет превосходства ни по одному из компонентов стратегической триады, стратегическая стабильность абсолютно обеспечивается. США впервые проигрывают в качественном отношении нашим вооруженным силам", ― рассуждает Никонов.По мнению политика, в сложившихся обстоятельствах "агрессору надо противопоставлять железный кулак, пусть и в мягкой Лавровской перчатке, и союз света - союз свободных суверенных государств, которые способны выражать свою суверенную точку зрения".

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