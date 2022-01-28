https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/politolog-kholodnaya-voyna-prodolzhaetsya-v-golovakh-amerikanskikh-i-natovskikh-chinovnikov-1037336340.html

Политолог: холодная война продолжается в головах американских и натовских чиновников

Политолог: холодная война продолжается в головах американских и натовских чиновников

Несмотря на все усилия российской стороны по деэскалации напряженности, продвижение НАТО на восток и попытки цветных революций продолжаются, как и холодная... 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T18:24+0300

2022-01-28T18:24+0300

2022-01-28T18:53+0300

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Политолог: холодная война продолжается в головах американских и натовских чиновников Политолог: холодная война продолжается в головах американских и натовских чиновников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что введение против РФ финансово-экономических санкций будет эквивалентно разрыву отношений с Западом. Такое заявление глава российской дипломатии сделал в большом интервью радио Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". Ухудшение отношений между Западом и Россией началось не вчера, эта тенденция длится порядка 30 лет, несмотря на все усилия, предпринимаемые Москвой по поиску точек соприкосновения, отметил собеседник радио Sputnik – политолог, публицист, президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин, комментируя заявления главы МИД РФ."Распался Союз, и мы получили нехорошую тенденцию расширения НАТО на восток, стремления наших западных коллег к строительству однополярного мира, создания вокруг России зоны нестабильности и удушения РФ не только экономическими санкциями за свою суверенную внешнюю и экономическую политику, но и угрозу отрывания от евразийской экономической интеграции тех стран, которые для России исторически были стратегическими партнерами, но им дают сейчас ложный путь интеграции в западное сообщество и на их территории выращивают русофобскую действительность, взять, к примеру, те же страны Прибалтики, Украину или Грузию", - сказал Самонкин в интервью радио Sputnik Беларусь.Озабоченность России из-за все более активного расширения НАТО как раз и продекларирована предложенными российской стороной соглашениями по безопасности, однако, к сожалению, итог этих соглашений от западных партнеров широким массам увидеть так и не удалось, отмечает эксперт."Отношения США и России находятся сейчас на самом низком пике по причине того, что наши западные партнеры, в частности, США не могут признать ведущую роль России в геополитических процессах. При этом Россия сейчас показывает уникальную и универсальную внешнеполитическую модель развития. Мы не идем в западное сообщество, мы выстраиваем собственную экономическую и политическую интеграцию в рамках евразийского союза", - сказал Самонкин.При этом западные партнеры продолжают продвижение НАТО на восток, устраивают цветные революции и оранжевые войны, "холодная война 2.0 продолжается, но исключительно в головах американских и натовских чиновников", отмечает спикер."О переориентации российско-американских и российско-натовских отношений должны задумываться прежде всего в Вашингтоне, а не в Москве, мы итак все делаем для того, чтобы найти хоть какие-то точки соприкосновения, но видим вместо них только санкции и политику двойных стандартов", - отметил Самонкин.

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